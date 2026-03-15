«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15 Μαρτίου 2026

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Η εποχή που οι ψίθυροι στις κερκίδες των γηπέδων ή στα τραπέζια των χρυσοποίκιλτων βραβείων παρέμεναν μυστικοί ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς οι αναγνώστες χειλιών που έχουν κατακτήσει τα social media είναι η νέα στρατιά ψηφιακών αναλυτών αποκρυπτογραφεί κάθε κίνηση των χειλιών.

Από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας μέχρι τις σταρ της ποπ σκηνής, οι δημόσιες προσωπικότητες βρίσκονται υπό τον διαρκή έλεγχο ειδικών που «ακούνε» με τα μάτια, μετατρέποντας την κάθε ιδιωτική τους κουβέντα σε viral περιεχόμενο.

Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι και αυτή που επιβάλλει μια πρωτόγνωρη αυτοσυγκράτηση και μια νέα, ρητή εντολή στους κύκλους των προβολέων.

Οι σύμβουλοι επικοινωνίας και οι εκπρόσωποι των επωνύμων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι «κάθε λέξη που ψιθυρίζεται σε δημόσιο χώρο μπορεί πλέον να αποκωδικοποιηθεί και να δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο μέσα σε ελάχιστο χρόνο».

Το φαινόμενο της χειλεανάγνωσης, που ενισχύεται από την υψηλή ευκρίνεια των καμερών στα κινητά τηλέφωνα, έχει μετατρέψει τις άλλοτε ιδιωτικές στιγμές σε αντικείμενο δημόσιας κατανάλωσης.

«Κάθε λέξη που ψιθυρίζεται σε δημόσιο χώρο μπορεί πλέον να αποκωδικοποιηθεί και να δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο μέσα σε ελάχιστο χρόνο»

Πρόσφατα, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας ενός βίντεο που αναλύθηκε από ειδικό χειλεαναγνώστη για τις ανάγκες ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Channel 5.

Στο επίμαχο υλικό, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φαίνεται να ζητά συγχώρεση από τον ανιψιό του, μετά την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σιωπηλή ανταπόκριση του Πρίγκιπα της Ουαλίας έγινε αντικείμενο εκτενούς σχολιασμού, αναδεικνύοντας πόσο εύκολα μια προσωπική στιγμή μπορεί να εκτεθεί.

@itvnews How accurate are TikTok’s celebrity lip readers? #lipreading #celebrity #lipreadingcelebrities ♬ original sound – ITV News

«Ψηφιακή απειλή»

Οι κύκλοι του Μπάκιγχαμ εκφράζουν την έντονη δυσφορία τους για αυτή τη νέα τάση, κάνοντας λόγο για παραβίαση της ιδιωτικότητας και αμφισβητώντας την ακρίβεια των μεταφράσεων.

Ο Ντίκι Άρμπιτερ, πρώην γραμματέας τύπου της Βασίλισσας Ελισάβετ, επισημαίνει ότι πλέον οι βασιλείς προειδοποιούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ο Άρμπιτερ χαρακτηρίζει ως έναν χώρο όπου οι πληροφορίες διαδίδονται αστραπιαία, ανεξάρτητα από το αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το Χόλιγουντ στις συμπληγάδες του TikTok

Η κατάσταση δεν διαφέρει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου οι αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής βλέπουν τις συζητήσεις τους στα τραπέζια των Χρυσών Σφαιρών να γίνονται «κτήμα» εκατομμυρίων χρηστών στο TikTok.

Περιπτώσεις όπως η φερόμενη διαμάχη της Σελίνα Γκόμεζ με την Κάιλι Τζένερ ή οι προσωπικές στιγμές της Ολίβια Ροντρίγκο σε αγώνες μπάσκετ, αποδεικνύουν ότι καμία τοποθεσία δεν είναι ασφαλής.

Οι μάνατζερ των καλλιτεχνών συμβουλεύουν πλέον τους πελάτες τους να θεωρούν ότι οι κάμερες λειτουργούν αδιάκοπα, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ορατά μικρόφωνα.

@ninacelested The lip reading you have all waited for! #lipreading #lipreadinggirl #selenagomez #timotheechalamet #taylorswift #reveal #important #breaking ♬ original sound – nina celeste | lip reading

Ώρα για σιωπή

Όπως αναφέρει στον The Guardian ο Άντι Μέι, διευθυντής εταιρείας μέσων ενημέρωσης, η συμβουλή που δίνεται σήμερα στους διάσημους έχει εξελιχθεί ριζικά.

Ενώ πριν από δύο δεκαετίες ο κανόνας ήταν «προσοχή κοντά στα μικρόφωνα», σήμερα η απαίτηση είναι η απόλυτη εγρήγορση σε κάθε στιγμή.

Πλέον μάνατζερ και publicists ξεκαθαρίζουν:

Οποιοσδήποτε παρευρισκόμενος με ένα κινητό τηλέφωνο αποτελεί έναν δυνητικό δημιουργό περιεχομένου, και κάθε λέξη που θα ειπωθεί με εκτεθειμένο το στόμα είναι προϊόν για να γίνει viral ένας TikToker με ταλέντο στα χείλη.

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Άμαχοι οι περισσότεροι από τους 3.000 νεκρούς στο Ιράν, λέει ΜΚΟ των ΗΠΑ

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα
«Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή», τόνισε μετά την ψήφο του του για την εκλογή συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

