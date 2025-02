Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στον τελικό του Super Bowl για να υποστηρίξει τον αγαπημένο της Τράβις Κέλσι που αγωνιζόταν με τους Kansas City Chiefs.

Ωστόσο, η εμφάνισή της στην οθόνη του γηπέδου δεν ήταν όπως την περίμενε. Αντί για χειροκροτήματα, η τραγουδίστρια αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους των Philadelphia Eagles.

Η ποπ σταρ πέρυσι αποθεώθηκε από τους θεατές αλλά φέτος συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Όταν εμφανίστηκε στα μάτριξ του γηπέδου οι φίλαθλοι την γιούχαραν και εκείνη έμεινε να κοιτά σαστισμένη.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναγνώστρια χειλιών που μίλησε στη DailyMail, η ίδια έφτασε στο σημείο να ρωτήσει «Αχ, τι, τι συμβαίνει;» κοιτάζοντας με ένα… δολοφονικό ύφος.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025