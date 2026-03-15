Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Σπάνια φωτογραφία με την μητέρα του Νταϊάνα
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μητέρα του, Νταϊάνα
Καθώς η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τίμησε τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια.
Η εικόνα, από το ιδιωτικό οικογενειακό αρχείο, δείχνει τη Νταϊάνα να κάθεται σε ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα στο Highgrove House, κρατώντας στην αγκαλιά της τον δύο ετών τότε Ουίλιαμ το 1984.
Στην ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσοι θυμούνται σήμερα έναν άνθρωπο που αγαπούν. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας. – Ουίλιαμ».
Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε το 1997 σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Τότε οι γιοι της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα — μια απώλεια για την οποία έχουν μιλήσει πολλές φορές δημόσια.
Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός της British Royal Family στο X δημοσίευσε μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας συνοδευόμενο από παλαιότερες οικογενειακές φωτογραφίες.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει μια ασπρόμαυρη εικόνα του 1953 στο Balmoral Castle, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ κάθεται σε παγκάκι μαζί με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο —σημερινό βασιλιά Κάρολο Γ΄— και την αδελφή του, πριγκίπισσα Άννα. Στο φόντο διακρίνεται και το κοργκί της βασίλισσας.
Στις αναρτήσεις περιλαμβάνονταν επίσης μια φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ με τη μητέρα της, γνωστή ως Βασιλομήτωρ, καθώς και μια εικόνα της βασίλισσας Καμίλα μαζί με τη μητέρα της, Ρόζαλιντ Σαντ.
Wishing Mothers everywhere, and those who might be missing their Mums today, a restful Mothering Sunday. pic.twitter.com/WxnZEktu7t
— The Royal Family (@RoyalFamily) March 15, 2026
*Με πληροφορίες από: BBC
