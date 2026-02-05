Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στη βρετανική Telegraph, η 35χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Κρίστεν Στιούαρτ μίλησε για τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που ανέπτυξε με την εκλιπούσα πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα, μια σχέση που όπως λέει η ίδια ξεπέρασε τα όρια της υποκριτικής και μετατράπηκε σε μια μεταφυσική σχέση εκτίμησης.

«Ακόμα τη νιώθω. Δεν μπορώ να οδηγήσω σε αυτή την πόλη, και στο Παρίσι, χωρίς να τη σκέφτομαι», είπε η Στιούαρτ. «Όλη η αγάπη που ξεχύθηκε από αυτή τη γυναίκα… μπορώ να κλάψω γι’ αυτήν ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε για την Νταϊάνα, η οποία πέθανε μετά από τροχαίο ατύχημα στη γαλλική πόλη σε ηλικία 36 ετών το 1997.

Η Στιούαρτ υποδύθηκε την Νταϊάνα στην ταινία Spencer του 2021 σε σκηνοθεσία Πάμπλο Λαραΐν και γράφτηκε από τον Στίβεν Νάιτ.

Η Στιούαρτ σήκωσε το ρόλο με εξαιρετική υποκριτική δεινότητα κερδίζονατς τους κριτικούς ήδη από την αρχή της ταινίας που μας μεταφέρει στα Χριστούγεννα του 1991, όταν η Νταϊάνα βιώνει υπαρξιακή κρίση και νιώθει πως δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια που ετοιμάζεται να γιορτάσει ακολουθώντας το ξύλινο πρωτόκολλο στην Οικία Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Στην ταινία η Στιούαρτ υπενθυμίζει τη δραματική ιστορία μιας γυναίκας που προσπάθησε να διεκδικήσει το αφήγημα της ως Νταϊάνα Σπένσερ μετά από έναν τραυματικό γάμο με τον διάδοχο τότε Κάρολο που της κόστισε τα πάντα.

Μιλώντας στην Telegraph, η Στιούαρτ είπε ότι αρχικά πίστευε ότι ο «κινηματογραφικός βιογράφος» Λαραΐν έκανε λάθος που την επέλεξε ως Νταϊάνα, αλλά εκείνος πίστευε σε αυτήν.

«Είπα στον Πάμπλο ότι ήταν τρελός και ότι μάλλον θα έπρεπε να προσλάβει κάποιον άλλο, αλλά αρνήθηκε να το δεχτεί. Υπήρχαν κάποιες τεράστιες διαφορές μεταξύ εκείνης και εμού. Ήταν το δέρμα. Ήταν το χρώμα των ματιών – εγώ έχω πράσινα μάτια. Εκείνη έχει τα πολύ γνωστά μπλε μάτια που ταιριάζουν με το δαχτυλίδι της. Έτσι σκέφτηκα, ‘Να κάνουμε το δαχτυλίδι αρραβώνων πράσινο, λοιπόν;’», θυμήθηκε η Στιούαρτ. Ο Λαραΐν την αποστόμωσε όταν της είπε ότι επρόκειτο για «το πνεύμα».

Η ερμηνεία της πριγκίπισσας από την Στιούαρτ κέρδισε κοινό και κριτικούς και της έφερε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία Όσκαρ του 2022.

Η σταρ του Twilight πρόσθεσε ότι ο Λαραΐν βρήκε κάποια κοινά σημεία ανάμεσα στις δύο. «Και υπήρχε κάτι στην ενέργειά μου» σχολιάζει η Στιούαρτ.

«Την κυνήγησαν, την κυνήγησαν [οι παπαράτσι] μέχρι θανάτου», είπε. «Και η επανάσταση της ήταν τόσο απελπισμένη, ήταν τόσο νέα και τόσο ευάλωτη».

Για τη Στιούαρτ, η διαδικασία του να εισχωρήσει στην ψυχοσύνθεση της Νταϊάνα ήταν μια εξαντλητική εμπειρία που την άφησε συναισθηματικά κενή.

Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, η ηθοποιός ένιωσε σαν «άδειο κέλυφος», μια κατάσταση που πιστεύει ότι βίωνε και η ίδια η Νταϊάνα εκείνη την περίοδο. Αυτό το αίσθημα εσωτερικής απογύμνωσης ήταν για τη Στιούαρτ, η ουσία του ρόλου και η μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Παρά τη θλίψη που περιέβαλλε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ζωής της Νταϊάνα, η Στιούαρτ κρατά ως παρακαταθήκη το ασταμάτητο φως που εξέπεμπε η πριγκίπισσα.

«Η Νταϊάνα Σπένσερ έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν καλά» είπε σε συνέντευξή της το 2022. «Και μόνο που προσπάθησα να το κατακτήσω αυτό με έκανε να εξελιχθώ ως άτομο. Ακόμα κι αν ήταν στη φαντασία μου όταν έλεγα και έπειθα τον εαυτό μου ότι ξαφνικά είχα αυτή την υπερδύναμη που είχε κι εκείνη, η οποία ήταν να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλά σε μια συνθήκη δύσκολη, ταραχώδη και θλιβερή».

Τέσσερα χρόνια μετά η Στιούαρτ επιστρέφει στο χαρακτήρα της Νταϊάνα ως μάθημα για να κατανοήσει τη δύναμη της καλοσύνης όταν όλα είναι σε τέλμα, όταν έχεις μόνο τον εαυτό σου να σε σώσει από τη μοναξιά και το κενό μιας ζωής άδειας.