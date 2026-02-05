magazin
Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
Go Fun 05 Φεβρουαρίου 2026, 23:40

Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»

Τέσσερα χρόνια μετά την καθηλωτική της ερμηνεία στην ταινία Spencer, η Κρίστεν Στιούαρτ προχωρά σε μια συγκλονιστική παραδοχή, αποκαλύπτοντας πως η παρουσία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα εξακολουθεί να τη στοιχειώνει στην καθημερινότητά της

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στη βρετανική Telegraph, η 35χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Κρίστεν Στιούαρτ μίλησε για τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που ανέπτυξε με την εκλιπούσα πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάνα, μια σχέση που όπως λέει η ίδια ξεπέρασε τα όρια της υποκριτικής και μετατράπηκε σε μια μεταφυσική σχέση εκτίμησης.

«Ακόμα τη νιώθω. Δεν μπορώ να οδηγήσω σε αυτή την πόλη, και στο Παρίσι, χωρίς να τη σκέφτομαι», είπε η Στιούαρτ. «Όλη η αγάπη που ξεχύθηκε από αυτή τη γυναίκα… μπορώ να κλάψω γι’ αυτήν ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε για την Νταϊάνα, η οποία πέθανε μετά από τροχαίο ατύχημα στη γαλλική πόλη σε ηλικία 36 ετών το 1997.

Η Στιούαρτ υποδύθηκε την Νταϊάνα στην ταινία Spencer του 2021 σε σκηνοθεσία Πάμπλο Λαραΐν και γράφτηκε από τον Στίβεν Νάιτ.

Η Στιούαρτ σήκωσε το ρόλο με εξαιρετική υποκριτική δεινότητα κερδίζονατς τους κριτικούς ήδη από την αρχή της ταινίας που μας μεταφέρει στα Χριστούγεννα του 1991, όταν η Νταϊάνα βιώνει υπαρξιακή κρίση και νιώθει πως δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια που ετοιμάζεται να γιορτάσει ακολουθώντας το ξύλινο πρωτόκολλο στην Οικία  Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Στην ταινία η Στιούαρτ υπενθυμίζει τη δραματική ιστορία μιας γυναίκας που προσπάθησε να διεκδικήσει το αφήγημα της ως Νταϊάνα Σπένσερ μετά από έναν τραυματικό γάμο με τον διάδοχο τότε Κάρολο που της κόστισε τα πάντα.

YouTube thumbnail

Μιλώντας στην Telegraph, η Στιούαρτ είπε ότι αρχικά πίστευε ότι ο «κινηματογραφικός βιογράφος» Λαραΐν έκανε λάθος που την επέλεξε ως Νταϊάνα, αλλά εκείνος πίστευε σε αυτήν.

«Είπα στον Πάμπλο ότι ήταν τρελός και ότι μάλλον θα έπρεπε να προσλάβει κάποιον άλλο, αλλά αρνήθηκε να το δεχτεί. Υπήρχαν κάποιες τεράστιες διαφορές μεταξύ εκείνης και εμού. Ήταν το δέρμα. Ήταν το χρώμα των ματιών – εγώ έχω πράσινα μάτια. Εκείνη έχει τα πολύ γνωστά μπλε μάτια που ταιριάζουν με το δαχτυλίδι της. Έτσι σκέφτηκα, ‘Να κάνουμε το δαχτυλίδι αρραβώνων πράσινο, λοιπόν;’», θυμήθηκε η Στιούαρτ. Ο Λαραΐν  την αποστόμωσε όταν της είπε ότι επρόκειτο για «το πνεύμα».

Η ερμηνεία της πριγκίπισσας από την Στιούαρτ κέρδισε κοινό και κριτικούς και της έφερε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία Όσκαρ του 2022.

Η σταρ του Twilight πρόσθεσε ότι ο Λαραΐν  βρήκε κάποια κοινά σημεία ανάμεσα στις δύο. «Και υπήρχε κάτι στην ενέργειά μου» σχολιάζει η Στιούαρτ.

«Την κυνήγησαν, την κυνήγησαν [οι παπαράτσι] μέχρι θανάτου», είπε. «Και η επανάσταση της ήταν τόσο απελπισμένη, ήταν τόσο νέα και τόσο ευάλωτη».

Για τη Στιούαρτ, η διαδικασία του να εισχωρήσει στην ψυχοσύνθεση της Νταϊάνα ήταν μια εξαντλητική εμπειρία που την άφησε συναισθηματικά κενή.

Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, η ηθοποιός ένιωσε σαν «άδειο κέλυφος», μια κατάσταση που πιστεύει ότι βίωνε και η ίδια η Νταϊάνα εκείνη την περίοδο. Αυτό το αίσθημα εσωτερικής απογύμνωσης ήταν για τη Στιούαρτ, η ουσία του ρόλου και η μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Παρά τη θλίψη που περιέβαλλε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της ζωής της Νταϊάνα, η Στιούαρτ κρατά ως παρακαταθήκη το ασταμάτητο φως που εξέπεμπε η πριγκίπισσα.

«Η Νταϊάνα Σπένσερ έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν καλά» είπε σε συνέντευξή της το 2022. «Και μόνο που προσπάθησα να το κατακτήσω αυτό με έκανε να εξελιχθώ ως άτομο. Ακόμα κι αν ήταν στη φαντασία μου όταν έλεγα και έπειθα τον εαυτό μου ότι ξαφνικά είχα αυτή την υπερδύναμη που είχε κι εκείνη, η οποία ήταν να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλά σε μια συνθήκη δύσκολη, ταραχώδη και θλιβερή».

Τέσσερα χρόνια μετά  η Στιούαρτ επιστρέφει στο χαρακτήρα της Νταϊάνα ως μάθημα για να κατανοήσει τη δύναμη της καλοσύνης όταν όλα είναι σε τέλμα, όταν έχεις μόνο τον εαυτό σου να σε σώσει από τη μοναξιά και το κενό μιας ζωής άδειας.

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο
Πολιτική 05.02.26

Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο

Από τη «σοβαρή» ακροδεξιά στην… ευαίσθητη. Η Μαρια Καρυστιανού αν και πονάει βαθιά πήρε θέση για την τραγωδία στη Χίο. «Το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

Σύνταξη
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05.02.26

Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Ο μάνατζερ του διεθνούς άσου της Ατλέτικο πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα και είχε επαφές με «κανονιέρηδες» αλλά και «μπλε», καθώς η Τσέλσι θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιταλία: Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
Αυστηρά μέτρα 05.02.26

Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι

Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε την προληπτική προσαγωγή, η οποία θα διαρκεί μέχρι 12 ώρες, με στόχο να απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδηλώσεις στην Ιταλία, σε πολίτες που έχουν καταδικαστεί για βίαια επεισόδια ή στην κατοχή των οποίων έχουν βρεθεί όπλα

Σύνταξη
Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας
Έγκλημα σε τρένο 05.02.26

Γερμανία: Καρδιακή προσβολή υπέστη ο πατέρας του ελεγκτή εισιτηρίων που σκότωσε ο 26χρονος Έλληνας

«Φριχτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του» - Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Γερμανία ο άγριος ξυλοδαρμός που οδήγησε στον θάνατο του Τούρκου ελεγκτή εισιτηρίων

Σύνταξη
Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART
Κόσμος 05.02.26

Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART

Η NewSTART ήταν η τελευταία σε μια σειρά πυρηνικών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Σύνταξη
Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια
2020-2026 05.02.26

Κονταρομαχίες made in USA – To ντοκιμαντέρ για την Μισέλ Ομπάμα σημειώνει αύξηση 13.000% στις προβολές λόγω Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα με τίτλο «Becoming» κυκλοφόρησε το 2020, ωστόσο η κυκλοφορία της ταινίας «Melania» έφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις προβολές.

Σύνταξη
Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Στις λάσπες η χώρα 05.02.26

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές - Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
«Πάρτο όλο δεξιά» 05.02.26

Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ
«Η δίκη του αιώνα» 05.02.26

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ

Ένα θαμμένο για χρόνια σεξουαλικό σκάνδαλο, μια παράνομη σχέση, μια αποτυχημένη συνωμοσία και ένας νεκρός σκύλος οδήγησαν τον ηγέτη των Βρετανών Φιλελευθέρων στη «δίκη του αιώνα» και στην πολιτική του πτώση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ

Παίκτης του Άρη κι επίσημα ο Μπέντζαμιν Γκαρέ καθώς οι κίτρινοι τον ανακοίνωσαν με τη μορφή δανεισμού για ένα ημερολογιακό έτος από τη Βάσκο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
«Καταιγίδα» 05.02.26

Αποκαλύψεις «φωτιά» από τα αρχεία Έπσταϊν για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

«Σεισμό» προκαλεί η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Οι νέες αποκαλύψεις φωτίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο που έχει ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί είχε τακτικές επισκέψεις στην Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)
Πόλο γυναικών 05.02.26

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...

Σύνταξη
