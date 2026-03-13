Οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και ο ρόλος του Βερολίνου – Τα έμμεσα «καρφιά» σε Αθήνα και Λευκωσία

Τη σημασία των σχέσεων Βρυξελλών – Άγκυρας προς όφελος της ΕΕ και την προσδοκία της Τουρκίας να ενταχθεί τελικά στους σχεδιασμούς επανεξοπλισμού της Ευρώπης, παράλληλα με δριμύ κατηγορώ προς το Ισραήλ, αλλά προσπαθώντας την ίδια στιγμή να διατηρήσει ισορροπίες με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον γερμανό ομόλογο του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ενώ την ίδια στιγμή επιχείρησε να προβάλει ιδιαίτερα το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και ως γέφυρας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

Οι διατυπώσεις του Χακάν Φιντάν ήταν εξαιρετικά προσεκτικές ωστόσο δεν έλειψαν και οι αιχμές απέναντι σε Αθήνα και Λευκωσία, κατά τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας.

Με τον τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να επιχειρεί να απαντήσει και για τη σημασία της αεράμυνας, με εξαιρετικά διπλωματικό τρόπο.

Η αμυντική βιομηχανία ευκαιρία ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Τουρκίας – Γερμανίας

Υπογραμμίζοντας τις οικονομικές σχέσεις Γερμανίας – Τουρκίας, ο Φιντάν μίλησε και για την αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας πως είναι στους τομείς που θα την ανεβάσουν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Όπως έσπευσε να δηλώσει σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού «οι εξελίξεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή έδειξαν για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων. Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι από τη θετική στάση που επέδειξε η Γερμανία όσον αφορά την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon. Ειλικρινά ελπίζουμε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και σε άλλους τομείς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στο θέμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, το οποίο όπως είπε ήταν ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ατζέντα τους.

«Η Τουρκία πρέπει να είναι μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας» λέει ο Φιντάν

«Πιστεύουμε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ατλαντικής ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσδοκία μας είναι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας να συμπληρώνουν τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ και να υλοποιούνται με μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους συμμάχους. Η εξαίρεση της χώρας μας, που είναι ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, από αυτές τις πρωτοβουλίες της ΕΕ ενέχει τον κίνδυνο να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανέφερε ο Φιντάν με το βλέμμα και σε Αθήνα και Λευκωσία, ενώ την ίδια στιγμή ευχαρίστησε τον Βάντεφουλ για τη σαφή στάση και την υποστήριξη της Γερμανίας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας στην ΕΕ.

Από τις δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών δεν έλειψαν και οι δηλώσεις για την πορεία της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ.

Ωφελημένη θα είναι η ΕΕ εάν προχωρήσει η ένταξη της Τουρκίας

Επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας πως «οι περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις καταδεικνύουν τα στρατηγικά οφέλη που θα αποκομίσει η ΕΕ από την ένταξη της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία ένταξης επιβάλλει ευθύνες όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις δύο πλευρές. Προσδοκούμε ότι η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Αναμένουμε από τη Γερμανία, δεδομένης της θέσης της στην ΕΕ, να συμβάλει στη διαδικασία ένταξης της χώρας μας». Αφήνοντας ακόμα έναν υπαινιγμό για Αθήνα και Λευκωσία.

Επανέλαβε δε το αίτημα της Τουρκίας για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης και δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να συμπεριληφθούν τα προϊόντα της χώρας μας στην κατηγορία «Made in EU». Ευχαριστούμε για την υποστήριξή τους».

Για να επισημάνει πως όλο και περισσότεροι Τούρκοι πολίτες επιθυμούν να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης και τουρισμού και ως εκ τούτου η ολοκλήρωση του διαλόγου για την άρση των θεωρήσεων αποτελεί ένα άλλο θέμα προτεραιότητας για την Τουρκία στις σχέσεις της με την ΕΕ.

Για την τουρκική αεράμυνα δείχνει το ΝΑΤΟ

Να σημειωθεί ότι ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε ερωτήσεις και για τους πυραύλους από το Ιράν που απείλησαν την Τουρκία, με την κυβέρνηση Ερντογάν να δέχεται τις τελευταίες μέρες οξεία κριτική για το έλλειμμα αεράμυνας που παρουσιάζει η χώρα.

Ο Φιντάν απάντησε ευχαριστώντας το ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως «η ενεργοποίηση των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα δύο πυραύλους ήταν στην πραγματικότητα μια ενέργεια που συνάδει απόλυτα με την έννοια της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε θερμά».

Υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για τέτοιου είδους σενάρια με όλα τα μέλη και τις μονάδες του και πρόσθεσε: «τόσο οι εξελίξεις στην περιοχή όσο και οι πρόσφατες επιθέσεις έδειξαν ότι τα συστήματα αεράμυνας είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη τέτοιων συστημάτων. Ειδικά όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, πρέπει να είμαστε συλλογικά αμυνόμενοι».

Ο Φιντάν επισήμανε ότι η Τουρκία έχει λάβει τις απαραίτητες δεσμεύσεις από τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ όσον αφορά την απαραίτητη υποστήριξη, αναφέροντας ειδικότερα τις συντονιστικές προσπάθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε αυτό το θέμα και ότι η Γερμανία είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες σε αυτό το ζήτημα.

Η Τουρκία όπως είπε έχει λάβει μηνύματα υποστήριξης, αλληλεγγύης και ενότητας, από όλες «σχεδόν» τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο πόλεμος με το Ιράν πρέπει να τελειώσει

Κλείνοντας έθεσε την Τουρκία στο κάδρο των χωρών που αναζητούν λύση, σημειώνοντας πως οι συνομιλίες με τους ομολόγους του συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαίων είναι ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

«Η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει μεγάλες προσδοκίες σε αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις προσδοκίες σε μια συγκεκριμένη διαπραγματευτική κίνηση; Τι είδους πακέτο προτάσεων μπορεί να προσφερθεί και στις δύο πλευρές; Αυτή τη στιγμή, η αναζήτηση συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ διαπραγματεύσεις και διπλωματία. Οι προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται αδιάκοπα», είπε ενώ υποστήριξε ότι η Άγκυρα είναι «σε συνομιλίες τόσο με την πλευρά του Ιράν όσο και με την πλευρά των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον τούρκο ΥΠΕΞ η περιοχή πρέπει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην κανονικότητα.

Φιντάν εναντίον Ισραήλ

Στρέφοντας τα βέλη του εναντίον του Ισραήλ ο Φιντάν κατήγγειλε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι «βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολέμου και κάθε ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή».

Και τόνισε ότι «αν θέλουμε να προστατεύσουμε το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές μας αξίες, πρέπει να αποδεχθούμε αυτό το γεγονός και να το εκφράσουμε ανοιχτά. Το Ισραήλ, που ακολουθεί επεκτατική πολιτική, εκμεταλλεύεται τον τρέχοντα πόλεμο για να μεταφέρει τον βρώμικο πόλεμο και στο Λίβανο. Η εκδίωξη σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων από τα σπίτια τους είναι απολύτως απαράδεκτη».