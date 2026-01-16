newspaper
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Φιντάν για Μητσοτάκη: Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός ποζάρει με τον Νετανιάχου
Διπλωματία 16 Ιανουαρίου 2026 | 19:25

Φιντάν για Μητσοτάκη: Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός ποζάρει με τον Νετανιάχου

«Καρφιά» Φιντάν για τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης απέναντι στον Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σχολίασε αρνητικά τη στάση της Ελλάδας και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ ξεκαθάρισε ότι για την Τουρκία η αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με το Τελ Αβίβ προϋποθέτει την άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, δεν βλέπουμε κανέναν να ποζάρει για φωτογραφίες»

«Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του (σ.σ. με τον Νετανιάχου) αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός (σ.σ. ο Νετανιάχου) μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ. στην Ελλάδα)», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βούληση της Ουάσινγκτον να επανεκκινήσουν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, ο Φιντάν επανέλαβε πως «η βούληση και το όραμα του προέδρου μας είναι εξαιρετικά σαφή».

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», όπως είπε.

World
Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Στο πλευρό του Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να τονίσει στον Βαγγέλη Παυλίδη ότι ο αποκλεισμός της Μπενφίκα από την Πόρτο στο Κύπελλο δεν αποτελεί προσωπική του ευθύνη, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 90+1'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»
Ελλάδα 16.01.26

Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα;

Σύνταξη
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 19:04

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης [βίντεο]
Θύελλα αντιδράσεων 16.01.26

Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ» - Οργή πολιτών μετά από νέα επιχείρηση εξωραϊσμού εκ μέρους του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλει 16.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Volley League Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Ρουτίνα 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
