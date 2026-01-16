Φιντάν για Μητσοτάκη: Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός ποζάρει με τον Νετανιάχου

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σχολίασε αρνητικά τη στάση της Ελλάδας και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ ξεκαθάρισε ότι για την Τουρκία η αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με το Τελ Αβίβ προϋποθέτει την άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, δεν βλέπουμε κανέναν να ποζάρει για φωτογραφίες»

«Δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες. Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του (σ.σ. με τον Νετανιάχου) αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Ούτε αυτός (σ.σ. ο Νετανιάχου) μπορεί να πάει πουθενά. Ίσως έρθει τελικά εκεί (σ.σ. στην Ελλάδα)», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη βούληση της Ουάσινγκτον να επανεκκινήσουν οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, ο Φιντάν επανέλαβε πως «η βούληση και το όραμα του προέδρου μας είναι εξαιρετικά σαφή».

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», όπως είπε.