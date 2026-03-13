magazin
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
13 Μαρτίου 2026, 13:55

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σε κλειστό κύκλο, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος και σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που έγραψε με «χρυσά γράμματα» το όνομά του στον χώρο του θεάματος. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στην Ελλάδα.

Η Άννα Φόνσου

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Ο Ηλίας Ψινάκης

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» στο τελευταίο αντίο ήταν οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Άννα Φόνσου, Σπύρος Μπιμπίλας, Ηλίας Ψινάκης, Δημήτρης Παπάζογλου, Θοδωρής Φέρρης, Θανάσης Αλευράς, Νταίζη Σεμπεκοπούλου και αρκετοί ακόμα.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Ζαχαρίας Ρόχας

Η Νταίζη Σεμπεκοπούλου

Ο Θανάσης Αλευράς

Ο Θοδωρής Φέρρης με την μητέρα του

Ο Παντελής Καναράκης

Ο Δημήτρης Παπάζογλου

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός, κυριολεκτικά. Υπήρξε μια προσωπικότητα που δεν χωρούσε σε έναν μόνο ρόλο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής και αυθεντικός σόουμαν, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του, μοναδικό στυλ που συνδύαζε μουσική, χιούμορ, θεατρικότητα και σατιρικό λόγο.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, άφησε έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας. Οι εμφανίσεις του στο ιστορικό κέντρο «Μέδουσα» έμειναν θρυλικές, καθώς εκεί παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που μπέρδευε τραγούδι, χορό και καυστική σάτιρα, κερδίζοντας το κοινό της εποχής.

Η τηλεοπτική πορεία, το Ciao ANT1 και οι μεγάλες συνεργασίες

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στη νυχτερινή διασκέδαση. Ο Γιώργος Μαρίνος συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και πέρασε δυναμικά και από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές που άφησαν το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική το «Ciao ANT1».

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής δημιουργίας, ανάμεσά τους και ο Μάνος Χατζιδάκις. Παράλληλα, διατηρούσε στενή φιλία και επαγγελματική σχέση με την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά Ο τρίτος δρόμος, με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι.

Συνεργάστηκε με τον Νίκο Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά. Είχε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

