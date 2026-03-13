Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια
Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου και κρατείτο από χθες
Τον δρόμο προς τις φυλακές πήρε η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση.
Λίγο μετά τις 9:30, η πρώην η Ελένη Ζαρούλια εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες.
Η Ζαρούλια καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
Η Ελένη Ζαρούλια αναμένεται να οδηγηθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα. Χθες, Πέμπτη, εμφανίστηκε στο ΑΤ Πεύκης συνοδευόμενη από την κόρη της προκειμένου να παραδοθεί.
Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απέρριψαν το αίτημα για μετατροπή της ποινής της.
Η ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας σηματοδότησε τη φυλάκισή της καθώς και τριών ακόμη κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση, σε μια εμβληματική υπόθεση που πέρασε στην ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης.
Στη φυλακή παραμένει με βάση την πρωτόδικη απόφαση ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, και οι καταδικασμένοι ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννης Λαγός.
«Παύλο, τους ξεφτίλισες»
«Παύλο τα καταφέραμε. Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες». Με αυτές τις 12 λέξεις και με έκδηλη τη συγκίνηση της η Μάγδα Φύσσα στάθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να μιλήσει για το παιδί της και την εμβληματική αυτή υπόθεση.
«Τελειώσαμε σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου λίγο πιο ανακουφισμένη. Ευχαριστώ όλες και όλους που δώσαμε αυτό τον αγώνα. Παύλο νικήσαμε. Τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου», πρόσθεσε η Μάγδα Φύσσα με δάκρυα στα μάτια.
