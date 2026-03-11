Δεύτερο… πιάτο στους «16» του Champions League με «γιγαντομαχία» Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Κορυφώνεται η δράση στα playoffs του Champions League με την τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι να ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα.
Πλούσιο είναι το μενού, με ματσάρες στο σημερινό πρόγραμμα για τα playoffs του Champions League, με την τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι (22:00) να συγκεντρώνει τα βλέμματα των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων.
Η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των «16» ξεκινάει με την αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με την Άρσεναλ (20:45), ενώ ενδιαφέρουσα αναμένεται να είναι και η μάχη της έκπληξης της διοργάνωσης, Μπόντο/Γκλιμτ κόντρα στη Σπόρτινγκ (22:00).
Από εκεί και πέρα, στο αποψινό πρόγραμμα υπάρχει και το ματς των πρωταθλητών της περυσινής σεζόν, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Τσέλσι.
Πρόκειται για ένα ζευγάρι που έχει κοντραριστεί ξανά, στο πρόσφατο παρελθόν, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, εκεί όπου οι μπλε είχαν επικρατήσει με το εμφατικό 3-0.
Αναλυτικά το αποψινό πρόγραμμα του Champions League
19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ / COSMOTE Sport 2
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι / COSMOTE Sport 3
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ / COSMOTE Sport 5
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι / COSMOTE Sport 2, MEGA
