Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/3): Πού θα δείτε το Παρί-Ολυμπιακός και τα ματς του Champions League
Αναλυτικά το πρόγραμμα με όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/3)
Γεμάτο είναι και σήμερα Τρίτη (10/3) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Ξεχωρίζουν, το ματς του Ολυμπιακού στο Παρίσι (21:45), αλλά και τα ματς της φάσης των «16» του Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/3)
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Champions League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Λας Πάλμας CEV Champions League Bόλεϊ
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ FIBA Basketball Champions League
21:45 Novasports Prime Παρί – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Ίπσουιτς EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Champions League
