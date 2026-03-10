Οι αθλητικές μεταδόσεις (10/3): Πού θα δείτε το Παρί-Ολυμπιακός και τα ματς του Champions League

Γεμάτο είναι και σήμερα Τρίτη (10/3) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Ξεχωρίζουν, το ματς του Ολυμπιακού στο Παρίσι (21:45), αλλά και τα ματς της φάσης των «16» του Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/3)

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Champions League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Λας Πάλμας CEV Champions League Bόλεϊ

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βίρτσμπουργκ FIBA Basketball Champions League

21:45 Novasports Prime Παρί – Ολυμπιακός Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Champions League