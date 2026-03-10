sports betsson
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Να «αγκαλιάσει» την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας θέλει ο Ολυμπιακός στο Παρίσι
Euroleague 10 Μαρτίου 2026, 08:46

Να «αγκαλιάσει» την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας θέλει ο Ολυμπιακός στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί (10/3, 21:45) με μοναδικό στόχο την πρώτη νίκη στη «διαβολοβδομάδα».

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από την Παρί (10/3), με τους Ερυθρόλευκους να φιλοδοξούν να συνεχίσουν το σερί των καλών εμφανίσεων μετά την εμφατική νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το σύνολο του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 19-10, ενώ η Παρί φιγουράρει στην 16η θέση με ρεκόρ 11-18.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας με την Παρί αποτελεί το πρώτο ματς για τη διαβολοβδομάδα και το επόμενο παιχνίδι για τους Πειραιώτες, θα είναι κόντρα στη Μονακό (12/3).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες θα παραταχθούν χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ. Παράλληλα κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζώκα θα είναι και ο Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας για το Παρί – Ολυμπιακός

Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει το ρυθμό και να εκτελέσει να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».

Για τους τραυματίες: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλο για τον Βεζένκοφ δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς ο Βεζένκοφ. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».

Για την ενέργεια του Ολυμπιακού: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Πλέον έτσι όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».

Για τον έλεγχο του ρυθμού με την Παρί και τους γκαρντ της ομάδας του: «Είναι σημαντικό ότι σιγά – σιγά είναι και οι δύο υγιείς ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».

Business
Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ
On Field 08.03.26

Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο ματς στην Γαλλία, με Παρί και Μονακό, αλλά μετά τη νίκη με τους «πράσινους» δεν υπάρχει λόγος να πάρουν ρίσκο με Γουόκαπ και Βεζένκοφ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι
Θλίψη 10.03.26

Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Πανουσόπουλος. Δημιουργός με ξεχωριστή κινηματογραφική γλώσσα, άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26 Upd: 11:01

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση που μιλά για κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Βουλής

Απών ο Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση για διαρκείς μεθοδεύσεις συγκάλυψης

Σύνταξη
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου
Ελλάδα 10.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιοι άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αν υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

