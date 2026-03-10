Να «αγκαλιάσει» την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας θέλει ο Ολυμπιακός στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από την Παρί (10/3), με τους Ερυθρόλευκους να φιλοδοξούν να συνεχίσουν το σερί των καλών εμφανίσεων μετά την εμφατική νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το σύνολο του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 19-10, ενώ η Παρί φιγουράρει στην 16η θέση με ρεκόρ 11-18.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας με την Παρί αποτελεί το πρώτο ματς για τη διαβολοβδομάδα και το επόμενο παιχνίδι για τους Πειραιώτες, θα είναι κόντρα στη Μονακό (12/3).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες θα παραταχθούν χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ. Παράλληλα κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζώκα θα είναι και ο Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας για το Παρί – Ολυμπιακός

Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει το ρυθμό και να εκτελέσει να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».

Για τους τραυματίες: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλο για τον Βεζένκοφ δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς ο Βεζένκοφ. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».

Για την ενέργεια του Ολυμπιακού: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Πλέον έτσι όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».

Για τον έλεγχο του ρυθμού με την Παρί και τους γκαρντ της ομάδας του: «Είναι σημαντικό ότι σιγά – σιγά είναι και οι δύο υγιείς ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».