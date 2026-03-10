City Football Group: Η μεταβίβαση της Τζιρόνα σε καταπίστευμα για το Champions League

Η παρέμβαση της UEFA για τη σύγκρουση συμφερόντων στη διοργάνωση της Champions League ανάγκασε τον όμιλο που ελέγχει τη Μάντσεστερ Σίτι να απομακρύνει προσωρινά την Τζιρόνα από τη δομή του, μειώνοντας τα έσοδα και αναδεικνύοντας τα όρια της πολυϊδιοκτησίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολυϊδιοκτησία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ιδιαίτερα μετά τις παρεμβάσεις της UEFA για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί η περίπτωση του City Football Group (CFG), του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ομίλου που ελέγχει τη Μάντσεστερ Σίτι και μια σειρά από συλλόγους σε διαφορετικές ηπείρους. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο όμιλος αναγκάστηκε να αφαιρέσει προσωρινά από τα οικονομικά του αποτελέσματα την ισπανική Τζιρόνα, μετά την ιστορική της πρόκριση στο Champions League, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των συνολικών εσόδων.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν στο βρετανικό μητρώο εταιρειών, τα έσοδα του City Football Group διαμορφώθηκαν σε 888 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 1,025 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση αυτή συνδέεται άμεσα με την υποχρεωτική απομάκρυνση της Τζιρόνα από την ενοποιημένη λογιστική δομή του ομίλου για ένα έτος, λόγω των κανονισμών της UEFA που απαγορεύουν την ταυτόχρονη συμμετοχή δύο συλλόγων με κοινό έλεγχο στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεννόηση με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων σε περίπτωση που οι δύο ομάδες συναντηθούν στη διοργάνωση. Για τον σκοπό αυτό, το 47,85% των μετοχών της Τζιρόνα που κατείχε ο όμιλος μεταφέρθηκε σε ανεξάρτητο καταπίστευμα. Μαζί με τις μετοχές μεταβιβάστηκαν και τα δικαιώματα ψήφου, δημιουργώντας μια δομή τύπου «τυφλού καταπιστεύματος» που εξασφάλιζε ότι το City Football Group δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του ισπανικού συλλόγου κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής σεζόν.

Η μεταβίβαση αυτή είχε και λογιστικές συνέπειες. Ο όμιλος υποχρεώθηκε να αποτιμήσει το ποσοστό του στην Τζιρόνα στην εύλογη αξία του. Ανεξάρτητος εκτιμητής τοποθέτησε την αξία του συγκεκριμένου ποσοστού στα 40,6 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε εύρος μεταξύ 37,3 και 44,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η αποτίμηση βασίστηκε σε συγκρίσιμες συναλλαγές και οικονομικά στοιχεία άλλων ποδοσφαιρικών συλλόγων, ενώ επιβεβαιώθηκε και μέσω ανάλυσης προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

Η αποσύνδεση της Τζιρόνα από τον όμιλο διήρκεσε συνολικά δώδεκα μήνες. Μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και τη μη επανάληψη της πρόκρισης του ισπανικού συλλόγου στο Champions League, το City Football Group ξεκίνησε την 1η Ιουλίου τη διαδικασία επανένταξης της ομάδας στη λογιστική και επιχειρηματική του δομή.

Αν η Τζιρόνα είχε συμπεριληφθεί κανονικά στον όμιλο για τη σεζόν 2024-2025, τα συνολικά έσοδα του City Football Group θα είχαν φτάσει τις 977,1 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 1,128 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα σήμαινε αύξηση κατά περίπου 44 εκατομμύρια λίρες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, στο τέλος της οικονομικής χρήσης 2024-2025, η αποτίμηση της Τζιρόνα μειώθηκε κατά 5 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της αύξησης του καθαρού δανεισμού του συλλόγου. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα κατέγραψε αξιοσημείωτη οικονομική πρόοδο. Τα κέρδη της πενταπλασιάστηκαν, ανεβαίνοντας από 2,99 εκατομμύρια ευρώ σε 16,49 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά περίπου 60%, φτάνοντας τα 110,9 εκατομμύρια ευρώ από 70 εκατομμύρια την προηγούμενη περίοδο, χάρη κυρίως στην εντυπωσιακή πορεία της στη La Liga.

Η ιστορική σεζόν της Τζιρόνα, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο ισπανικό πρωτάθλημα πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, αποτέλεσε σημαντικό οικονομικό και αγωνιστικό ορόσημο για τον σύλλογο.

Η παρέμβαση της UEFA δεν περιορίστηκε μόνο στη μεταφορά των μετοχών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι δύο σύλλογοι συμμετείχαν στην ίδια διοργάνωση, επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί στη μεταξύ τους συνεργασία. Απαγορεύτηκαν οι μεταγραφές παικτών μεταξύ των δύο ομάδων, οι εμπορικές ή τεχνικές συμφωνίες, καθώς και η χρήση κοινών συστημάτων scouting ή βάσεων δεδομένων παικτών.

Παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η συμμετοχή του επιχειρηματία Τζιμ Ράτκλιφ τόσο στον αγγλικό σύλλογο όσο και στη γαλλική Νις δημιούργησε αντίστοιχα ζητήματα όταν οι δύο ομάδες συμμετείχαν στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στο μετοχικό σχήμα της Τζιρόνα συμμετέχει επίσης ο Πέρε Γκουαρδιόλα, αδελφός του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο ίδιος είναι ιδρυτής της εταιρείας αθλητικής εκπροσώπησης Media Base Sports, η οποία έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν σημαντικούς ποδοσφαιριστές όπως ο Αντρές Ινιέστα, ο Λουίς Σουάρες και ο Τιάγκο Αλκάνταρα.

Παρά την παγκόσμια επέκτασή του, το City Football Group συνεχίζει να βασίζεται κυρίως στη Μάντσεστερ Σίτι ως βασικό οικονομικό πυλώνα. Ο αγγλικός σύλλογος κατέγραψε έσοδα 694,1 εκατομμυρίων λιρών, περίπου 20,9 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αποδίδεται κυρίως σε χαμηλότερα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα και εισιτήρια, λόγω λιγότερο επιτυχημένης πορείας στο Champions League και μειωμένου ενδιαφέροντος για ορισμένους αγώνες της Premier League.

Συνολικά, ο όμιλος κατέγραψε σημαντικές ζημίες ύψους 291,1 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή περίπου 336 εκατομμυρίων ευρώ, πολύ μεγαλύτερες από τις ζημίες των 91,9 εκατομμυρίων λιρών που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, το City Football Group διατηρεί σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις. Ο όμιλος έχει εξασφαλίσει δύο μεγάλα δάνεια συνολικού ύψους περίπου 1,321 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώτο, ύψους 896,5 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει συναφθεί με διεθνείς τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια και λήγει το 2030. Το δεύτερο, ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει συμφωνηθεί με μεγάλη αμερικανική τράπεζα και προορίζεται για τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέου γηπέδου στη Νέα Υόρκη για την τοπική ομάδα του ομίλου.

Το City Football Group έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά δίκτυα στον κόσμο, με συλλόγους σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Ωκεανία. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται ομάδες όπως η New York City FC στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Melbourne City FC στην Αυστραλία, η Yokohama F. Marinos στην Ιαπωνία και η Παλέρμο στην Ιταλία.

Ωστόσο, η υπόθεση της Τζιρόνα αποδεικνύει ότι η πολυϊδιοκτησία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα της σύγχρονης ποδοσφαιρικής οικονομίας. Καθώς όλο και περισσότερα επενδυτικά σχήματα αποκτούν ομάδες σε διαφορετικές χώρες, οι κανονισμοί των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αναγκάζουν τους ομίλους να προσαρμόζουν τις εταιρικές τους δομές, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αγωνιστική ακεραιότητα.