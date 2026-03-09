Πρόωρος… τελικός στους «8» του FΑ Cup Αγγλίας μετά την κλήρωση: Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Λίβερπουλ
Έγινε η κλήρωση για τα προημιτελικά του FΑ Cup και το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ.
Ανακοινώθηκαν τα ζευγάρια των προημιτελικών του FA Cup και η αλήθεια είναι πως ο ένας αγώνας ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτούς τους τέσσερις, με τη Λίβερπουλ να κληρώνεται με τη Μάντσεστερ Σίτι για μία θέση στον τελικό του Γουέμπλεϊ στις 16 Μαΐου.
Ο αγώνας της Γουέστ Χαμ με τη Μπρέντφορντ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, όμως οι δύο ομάδες ξέρουν ήδη τον επόμενο αντίπαλό τους σε περίπτωση πρόκρισης.
Τα προημιτελικά του Fa Cup:
Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Σαουθάμπτον – Άρσεναλ
Πορτ Βέιλ – Τσέλσι
Γούεστ Χαμ/Μπρέντφορντ – Λιντς
