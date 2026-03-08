Λιντς – Νόριτς 3-0: ‘Ανετη πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup…
Σε αντίθεση με τις Φούλαμ και Σαουθάμπτον που έπεσαν θύματα έκπληξης νωρίτερα, η Λιντς ήταν σοβαρή, ενώ της ακυρώθηκαν και δυο γκολ.
- Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
- Μαζική συμμετοχή στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Συγκινητικός ο τερματισμός στο «σημείο μηδέν»
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Σε αντίθεση με τις Φούλαμ και Σαουθάμπτον που έπεσαν θύματα έκπληξης νωρίτερα, η Λιντς ήταν σοβαρή και επικράτησε με 3-0 της Νόριτς παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του FA Cup.
Στο 32′ ο Λόνγκσταφ έκανε το 1-0 με γυριστό σουτ για τους γηπεδούχους ενώ στο 43′ ο Γκούντμουντσον έκανε το 2-0 από κοντά. Το τελικό 3-0 για τη Λιντς, που της ακυρώθηκαν και δύο γκολ στο πρώτο μέρος, το πέτυχε ο Πιρό στο 85′.
Το πανόραμα στους «16» του FA Cup:
Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3
Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2
Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4 παρ. (κ.αγ. 2-2)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1
Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0
Λιντς-Νόριτς 3-0
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3
- Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
- Δείτε τα γκολ της 24ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
- Μεγάλη ευκαιρία με Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό (vid)
- Ο Τσιφτσής είπε «όχι» στον Ελ Κααμπί (vid)
- Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ (vid)
- Μπενφίκα – Πόρτο 2-2: Οι Αετοί επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την ισοπαλία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις