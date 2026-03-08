Λιντς – Νόριτς 3-0: ‘Ανετη πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup…

Σε αντίθεση με τις Φούλαμ και Σαουθάμπτον που έπεσαν θύματα έκπληξης νωρίτερα, η Λιντς ήταν σοβαρή και επικράτησε με 3-0 της Νόριτς παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του FA Cup.

Στο 32′ ο Λόνγκσταφ έκανε το 1-0 με γυριστό σουτ για τους γηπεδούχους ενώ στο 43′ ο Γκούντμουντσον έκανε το 2-0 από κοντά. Το τελικό 3-0 για τη Λιντς, που της ακυρώθηκαν και δύο γκολ στο πρώτο μέρος, το πέτυχε ο Πιρό στο 85′.

Το πανόραμα στους «16» του FA Cup:

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3

Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2

Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4 παρ. (κ.αγ. 2-2)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1

Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0

Λιντς-Νόριτς 3-0

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 9/3