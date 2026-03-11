magazin
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 11.03.2026]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 11.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου κι αν αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις εύκολα. Το point είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να αποφύγεις να ανοίξεις συζητήσεις σχετικά με αυτό σε έντονο ύφος. Δεν θα αλλάξει κάτι, εσύ απλά θα χαλάσεις τη ζαχαρένια σου. Απόφυγε τα τελεσίγραφα και τις μεγάλες κουβέντες. Μαζέψου!

DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές απλά και μόνο για να φέρεις την συζήτηση εκεί που εσύ θες και να προκαλέσεις καυγάδες. Το αγαπημένο σου! Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, γιατί δεν είναι. Λες ο κόσμος να γυρίζει όλος γύρω από σένα; Ήμαρτον! Δεν μπορείς να δεις καθαρά τα πράγματα γύρω σου. Δεν το καταλαβαίνεις; Κάνε κάτι!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πολλοί σου ζητούν βοήθεια, αλλά το θέμα είναι να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και μετά να δεχτείς να τους την προσφέρεις. Αν είναι να δώσεις υποσχέσεις, κάντο μόνο για πράγματα που μπορείς πραγματικά να υλοποιήσεις. Αλλιώς άστο! Κράτησε το στόμα σου κλειστό και πάμε παρακάτω! Άλλωστε ο καθένας είναι υπεύθυνος για την πάρτη του!

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω του άγχους και της πίεσης που επικρατεί. Μην προσπαθήσεις να διαχειριστείς τα πάντα ταυτόχρονα, γιατί η φάση είναι ούτως ή άλλως απαιτητική. Σου χρειάζεται έξτρα άγχος; Δε νομίζω! Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά σου, γιατί αν μπουν σε μια σωστή τάξη, μπορείς να τα πας πολύ καλά εκεί.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σήμερα στις επικοινωνίες σου, γιατί το ενδεχόμενο να πετάξεις κάποια κοτσάνα και να κάνεις τον χαμό είναι χαμηλή, αλλά όχι και μηδαμινή, έτσι; Στα επαγγελματικά, το πράγμα είναι κάπως απαιτητικό. Το καλό είναι πως διαβάζεις τη φάση σωστά κι εσύ και οι συνάδελφοί σου. Ωστόσο πρόσεχε λίγο τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τη νευρικότητα, την πίεση και την άσκοπη δόση υπερβολής να σου δημιουργήσουν παρεξηγήσεις, ειδικά αν δεν υπάρχει σοβαρός και προφανής λόγος. Μην πιάνεσαι και από την παραμικρή κουβέντα που ακούς, γιατί χάνεις την ψυχραιμία σου, λες πολλά και μετά θα δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ εσού και των απέναντι.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και πιο συγκεντρωμένος. Η μέρα είναι απαιτητική μεν, αλλά αν φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα, θα μπορέσεις να το περάσεις κάτω από το χαλάκι όλο αυτό δε. Αξιολόγησε σωστά τόσο τις δουλειές που πρέπει να διεκπεραιώσεις, όσο και τον χρόνο που απαιτείται για αυτές, για να αποφύγεις να χαωθείς άδικα.

DON’TS: Μην επιμένεις να εξηγείς πράγματα που οι άλλοι δε δέχονται καν να ακούσουν, γιατί είναι τσάμπα χρόνος. Άσε που δημιουργούνται νεύρα και καταντάς να τσακώνεσαι χωρίς λόγο, έτσι; Όρεξη που την έχεις! Μην κολλάς υπερβολικά πολύ στις λεπτομέρειες που συναντάς, γιατί αυτό δε βοηθάει στο να μειώσεις την ένταση που γενικώς επικρατεί.

Λέων

Λέων

DO’S: Θες να δεις τα πλάνα σου να εξελίσσονται μεν, πρέπει να αποφύγεις να γίνεις απόλυτος δε. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος γενικώς. Από την άλλη, πρέπει να σιγουρευτείς ότι δεν θα υπάρξουν λάθη ή καθυστερήσεις που θα βρεις μπροστά σου. Το μόνο σίγουρο. Άσε στην άκρη το άγχος, για να μπορέσεις να δεις καθαρά τα πάντα.

DON’TS: Μη γίνεσαι ακραία πεισματάρης, γιατί τότε δεν θα  μπορέσεις να αντιληφθείς τι είναι αυτό που σου προτείνουν οι άλλοι. Μην κάνεις ανοίγματα στα οικονομικά, καθώς δεν είναι μια καλή μέρα για τέτοιες κινήσεις, έτσι; Μην στηρίζεσαι μονάχα στο ένστικτό σου, για να αποφύγεις τις κακοτοπιές, καθώς θέλει και λίγο λογική το πράγμα. Ακούς;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αν αντιληφθείς ότι κάποιος σου πάει κόντρα, προτίμησε να τον γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια! Βέβαια παίζει και το σενάριο να το νομίζεις εσύ αυτό και να μην ισχύει! Δες το λίγο λοιπόν. Αν χρειάζεται, κάνε κάποιες υποχωρήσεις κι εσύ, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα σήμερα. Πρόσεχε τα παράπονα που κάνεις στους φίλους.

DON’TS: Μη γίνεσαι νευρικός λόγω του ότι βλέπεις ότι τα πράγματα στο σπίτι δε γίνονται όπως θες ή καθυστερούν λίγο. Σιγά το πρόβλημα! Βέβαια φταίει και η μέρα που είναι από μόνη της λίγο περίεργη, έτσι; Μη βγαίνεις εκτός προγράμματος. Επειδή οι συνεννοήσεις είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολες, μην το κάνεις χειρότερο κι εσύ με το πείσμα σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρόσεχε και τα λόγια που λες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις ορισμένες συμπεριφορές, γιατί η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι; Είναι περίεργη; Ίσως και τα δύο, άρα πρέπει να είσαι προσεκτικός! Στα επαγγελματικά, καλό είναι να προσαρμοστείς στο περίεργο της μέρας. Δεν φταις εσύ, αλλά τι να κάνουμε; Αλλαγές υπάρχουν πάντως.

DON’TS: Αν δεν θέλεις να σε ρωτήσουν οι γνωστοί- άγνωστοι τι παίζει με την πάρτη σου, τότε μην αρχίσεις τις κοφτές και απότομες κουβέντες, γιατί δίνεις δικαιώματα, σωστά; Μη γίνεσαι πεισματάρης, αλλά ούτε και ειρωνικός. Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε διαδικασίες που χρειάζονται πολλές κουβέντες, γιατί σίγουρα θα γίνει μ@λακία!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να δεις και να κατανοήσεις σε βάθος το τι λένε και τι εννοούν οι απέναντι. Παράλληλα, σταμάτα να θέλεις να έχεις εσύ πάντα δίκιο και να το λες κιόλας με έπαρση, καθώς δεν είναι κανείς αναγκασμένος να συμβιβαστεί με αυτή σου την συμπεριφορά. Στα οικονομικά, οργάνωσε τις κινήσεις σου σωστά και κόψε τα περιττά έξοδα.

DON’TS: Επειδή σήμερα επικρατούν τα νεύρα, θα σου πω να μη γίνεις ούτε πεισματάρης, αλλά ούτε και να προσπαθήσεις να υποκινήσεις τις καταστάσεις, ώστε να έρθουν προς τα δικά σου τα νερά. Δεν θα μειώσεις ούτε το άγχος, αλλά ούτε τις ανασφάλειές σου έτσι πάντως, να το ξέρεις! Μην επιμένεις και μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα έχεις χαλαρώσει και είχες συνηθίσει να βγάζεις τις δουλειές σου αρκετά εύκολα και γρήγορα, σήμερα ξέχασέ το! Το κλίμα αλλάζει και γίνεται λίγο περίεργο, οπότε εσύ πρέπει να είσαι προσεκτικός και alert! Επίσης για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο τωρινό πρόγραμμα, πρέπει να περιορίσεις την αναβλητικότητα.

DON’TS: Μην χάνεις την τυπικότητά σου και μην αφήνεις για αύριο οτιδήποτε μπορείς να τελειώσεις σήμερα. Θα το βρεις μπροστά σου και μετά θα κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο! Μην αντιδράσεις απότομα και μην μπεις σε διαδικασία τσακωμού με την οικογένεια λόγω του ότι υπάρχουν διαφωνίες. Εντάξει! Συμβαίνουν κι αυτά, τι να κάνουμε;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις και να περιορίσεις την υπερένταση που νιώθεις, για να μπορέσεις να κάνεις όσα πρέπει να γίνουν, χαλαρά και οργανωμένα. Παρατήρησε λίγο τις συμπεριφορές των απέναντι, ώστε να βρεις, αν σε επηρεάζουν – είτε άμεσα είτε και έμμεσα. Better safe than sorry, σωστά; Πρόσεχε πολύ το τι λες, αλλά και πώς το λες.

DON’TS: Μην αρχίσεις ούτε τα παράπονα, αλλά ούτε και τις μπηχτές, νομίζοντας πως έτσι θα πετάξεις το μπαλάκι σε αυτούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι έχεις. Το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουν να σε αγνοούν, γιατί μάλλον το κάνουν επίτηδες! Μην αφήσεις την κούραση και την ένταση να σε κάνουν απότομο, καθώς δεν σου φταίνε όλοι!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Θέλω να προσέξεις το κλίμα που επικρατεί στην παρέα, γιατί είναι πολύ εύκολο σήμερα να έρθεις σε ρήξη με τους φίλους σου. Ας πούμε η συνεννόηση είναι δύσκολη κι εύκολα προκαλούνται παρεξηγήσεις. Εσύ μπορείς να περιορίσεις την ένταση που νιώθεις. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Σταμάτα τα δανεικά.

DON’TS: Μη νευριάζεις με όποιον έχει διαφορετική άποψη από σένα και έχει το θάρρος να την εκφράσει ανοιχτά. Καλά εσύ δεν είσαι υπέρμαχος των διαφορετικών απόψεων; Ό,τι σε συμφέρει μου φαίνεται! Μη βγεις εκτός ορίων και μην πεις μεγάλες κουβέντες, επειδή ακούς πράγματα που δεν σου αρέσουν. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει και να είσαι ψύχραιμος, αλλά και έτοιμος να βάλεις όρια σε οποιονδήποτε πάει να ξεφύγει. Βέβαια αυτό πρέπει να το εφαρμόσεις και στον ίδιο σου τον εαυτό, έτσι; Αν υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί, τότε βρες το θάρρος να το συζητήσεις. Ακόμα και αν πρέπει να ξεκινήσεις εσύ πρώτος αυτή την συζήτηση. Τι; Κωλώνεις;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη δείχνεις ότι έχεις ενοχληθεί με τον τρόπο σου, γιατί σπας νεύρα και ειδικά των ανώτερων. Και δεν θα το αφήσουν ασχολίαστο αυτό! Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που δεν σε αφορούν, γιατί θα πάρεις μέρος- άθελά σου- και σε καβγάδες που επίσης δεν σε αφορούν. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην πεις μεγάλα λόγια.

