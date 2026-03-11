DO’S: Παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου κι αν αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνεις εύκολα. Το point είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να αποφύγεις να ανοίξεις συζητήσεις σχετικά με αυτό σε έντονο ύφος. Δεν θα αλλάξει κάτι, εσύ απλά θα χαλάσεις τη ζαχαρένια σου. Απόφυγε τα τελεσίγραφα και τις μεγάλες κουβέντες. Μαζέψου!

DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές απλά και μόνο για να φέρεις την συζήτηση εκεί που εσύ θες και να προκαλέσεις καυγάδες. Το αγαπημένο σου! Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, γιατί δεν είναι. Λες ο κόσμος να γυρίζει όλος γύρω από σένα; Ήμαρτον! Δεν μπορείς να δεις καθαρά τα πράγματα γύρω σου. Δεν το καταλαβαίνεις; Κάνε κάτι!