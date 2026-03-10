Η ΚΕΔΕ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ, κ. Βλάσσης Σιώμος, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Λάζαρο Κυρίζογλου συμμετείχε στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Όπως σημείωσε, οι Δήμοι αποτελούν κρίσιμο θεσμικό και επιχειρησιακό εταίρο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς βρίσκονται πλησιέστερα στο πεδίο εφαρμογής των πολιτικών πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε δράσεις όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ο καθαρισμός της βλάστησης, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η βελτίωση των προσβάσεων και η ενίσχυση των υποδομών πολιτικής προστασίας γύρω από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ

Στην παρέμβασή του, ο κ. Σιώμος παρουσίασε και βασικές θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την αποτελεσματική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη για:

ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους για έργα πρόληψης και προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων,

στενότερο συντονισμό μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργείων και επιστημονικών φορέων, ώστε να διασφαλίζεται έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις κινδύνου,

αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), drones και ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης κινδύνων,

καθώς και ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Σιώμος, η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής προϋποθέτει σταθερή χρηματοδότηση, επαρκή στελέχωση των δημοτικών δομών πολιτικής προστασίας και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.