MEGA Γεγονότα: Στην κορυφή της τηλεθέασης την περασμένη εβδομάδα
Τα κεντρικό δελτίο MEGA Γεγονότα, βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου.
Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» την περασμένη εβδομάδα (2 έως 8 Μαρτίου), επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην ενημέρωση.
Σε μια περίοδο καταιγιστικών διεθνών εξελίξεων, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στραμμένο στη Μέση Ανατολή, οι τηλεθεατές επέλεξαν το MEGA για την αντικειμενικότητα, την ταχύτητα και την εις βάθος ανάλυση των γεγονότων.
Συγκεκριμένα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) στην παρουσίαση, και τον Γιάννη Πρετεντέρη https://www.in.gr/tags/giannis-pretenteris/στον βασικό σχολιασμό, κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των δελτίων ειδήσεων, συγκεντρώνοντας 526.000 τηλεθεατές. Αναλυτικά η κατάταξη των δελτίων ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης την περασμένη εβδομάδα: ΜEGA 526.000, ALPHA 486.000, ΣΚΑΪ 463.000, STAR 442.000, OPEN 355.000, ANT1 248.000, ΕΡΤ1 247.000.
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» επικράτησε του ανταγωνισμού και σε μέσο μερίδιο τηλεθέασης, καταγράφοντας 13% στο δυναμικό κοινό 18-54.
