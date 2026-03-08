Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Αποκρουστικό» και «τρομακτικό» χαρακτήρισε ο καρδινάλιος του Σικάγο, Μπλέιζ Σούπιτς, το βίντεο του Λευκού Οίκου, με μοντάζ ταινιών και πραγματικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή του, μέσω του ιστότοπου της αρχιεπισκοπής του Σικάγο, επισημαίνει: «Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό».

Ο αρχιεπίσκοπος του Σικάγο, σχολιάζοντας το βίντεο που έχει υπότιτλο «Η δικαιοσύνη α λα αμερικανικά», σημείωσε ότι πρόκειται για μια «τρομακτική αναπαράσταση», την ώρα που «περισσότεροι από 1.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά του Ιράν» έχουν σκοτωθεί από αμερικανικούς και ισραηλινούς πυραύλους, εξανίσταται ο Αμερικανός καρδινάλιος.

«Η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει τα δεινά του ιρανικού λαού ως σκηνικό για τη δική μας διασκέδαση, σαν να επρόκειτο για ένα νέο περιεχόμενο που σκρολάρεις περιμένοντας τη σειρά σου στην ουρά ενός σούπερ-μάρκετ», πρόσθεσε.

«Χάνουμε την ανθρωπιά μας, όταν μας συναρπάζει η καταστροφική εξουσία των ενόπλων δυνάμεών μας», προειδοποίησε.

«Ξέρω ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο απ’ αυτό», έγραψε ο Αμερικανός καρδινάλιος, επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες αρχιεπισκοπές στις ΗΠΑ.

Το προκλητικό βίντεο

Στο βίντεο των 42 δευτερολέπτων που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, μέσω του X με υπότιτλο «Η δικαιοσύνη α λα αμερικανικά», ηρωικές χολιγουντιανές σκηνές εναλλάσσονται με εικόνες που μεταδίδονται από τον αμερικανικό στρατό και δείχνουν αληθινά πλήγματα σε διάφορους στόχους.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026



Το βίντεο αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του ηθοποιού Μπεν Στίλερ, καταγγέλλοντάς τον ως μηχανισμό προπαγάνδας.