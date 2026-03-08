newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Κόσμος 08 Μαρτίου 2026, 23:40

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

«Αποκρουστικό» και «τρομακτικό» χαρακτήρισε ο καρδινάλιος του Σικάγο, Μπλέιζ Σούπιτς, το βίντεο του Λευκού Οίκου, με μοντάζ ταινιών και πραγματικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή του, μέσω του ιστότοπου της αρχιεπισκοπής του Σικάγο, επισημαίνει: «Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό».

Ο αρχιεπίσκοπος του Σικάγο, σχολιάζοντας το βίντεο που έχει υπότιτλο «Η δικαιοσύνη α λα αμερικανικά», σημείωσε ότι πρόκειται για μια «τρομακτική αναπαράσταση», την ώρα που «περισσότεροι από 1.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά του Ιράν» έχουν σκοτωθεί από αμερικανικούς και ισραηλινούς πυραύλους, εξανίσταται ο Αμερικανός καρδινάλιος.

«Η κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει τα δεινά του ιρανικού λαού ως σκηνικό για τη δική μας διασκέδαση, σαν να επρόκειτο για ένα νέο περιεχόμενο που σκρολάρεις περιμένοντας τη σειρά σου στην ουρά ενός σούπερ-μάρκετ», πρόσθεσε.

«Χάνουμε την ανθρωπιά μας, όταν μας συναρπάζει η καταστροφική εξουσία των ενόπλων δυνάμεών μας», προειδοποίησε.

«Ξέρω ότι ο αμερικανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο απ’ αυτό», έγραψε ο Αμερικανός καρδινάλιος, επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες αρχιεπισκοπές στις ΗΠΑ.

Το προκλητικό βίντεο

Στο βίντεο των 42 δευτερολέπτων που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, μέσω του X με υπότιτλο «Η δικαιοσύνη α λα αμερικανικά», ηρωικές χολιγουντιανές σκηνές εναλλάσσονται με εικόνες που μεταδίδονται από τον αμερικανικό στρατό και δείχνουν αληθινά πλήγματα σε διάφορους στόχους.


Το βίντεο αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του ηθοποιού Μπεν Στίλερ, καταγγέλλοντάς τον ως μηχανισμό προπαγάνδας.

Wall Street
Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

World
Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

Το προφίλ του νέου ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο
Διακήρυξη του ΟΗΕ 08.03.26

Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο

Πορείες, εκδηλώσεις, ομιλίες για τη σημασία του φεμινιστικού κινήματος. Αλλά και λουλούδια και γλυκά και εμπορευματοποίηση. Έτσι τιμήθηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο
Κόσμος 08.03.26

Ο Λίβανος καταδικάζει την επίθεση στην Κύπρο - Δεν μας αντιπροσωπεύουν τέτοιες ενέργειες

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;
Κόσμος 08.03.26

Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;

Το Ιράν περίμενε την στήριξη της Κίνας και της Ρωσίας στο ενδεχόμενο μιας σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Λησμόνησε όμως έναν βασικό κανόνα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή πως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες παρά μονο συμφέροντα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση
Κόσμος 08.03.26

Αποκάλυψη Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο «drone» που έπληξε την βρετανική βάση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μίλαν – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
