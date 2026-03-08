Άγνωστοι προχώρησαν σε μια αισχρή και μισογυνική κίνηση βανδαλίζοντας το δημιούργημα «Γυναίκα στο λεωφορείο» που έχει τοποθετηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Το άγαλμα είναι στην Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το ξεχωριστό γλυπτό (κεντρική φωτογραφία voria.gr) ύψους 2,75μ. που για πολλούς συμβολίζει τη βιοπάλη και απεικονίζει μια γυναίκα η οποία κρατά χειρολαβή μέσα σε κινούμενο λεωφορείο προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία της φέρει με μαύρο σπρέι τη φράση: «Ιησούς Χριστός Νικά», μέσα σε έναν Σταυρό.

Μαύρο και στο πρόσωπο

Τα άτομα, μάλιστα, που βανδάλισαν το γλυπτό, φρόντισαν να μαυρίσουν και το πρόσωπό του, για άγνωστο λόγο.

Η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για τον βανδαλισμό, με τον αντιδήμαρχο, Λάζαρο Ζαχαριάδη, να στέλνει συνεργείο ώστε να ξεκινήσει επιχείρηση για τον καθαρισμό του γλυπτού.