Σπάρτη: Βανδαλισμός σε πλατεία της πόλης

Συνεχίζοντα σε διάφορους δήμους της χώρας οι βανδαλισμοί της δημόσιας περιουσίας. Τελευταίο περιστατικό είναι αυτό που έκανε γνωστό με ανάρτηση του ο Δήμος Σπάρτης, όταν άγνωστοι αποκόλλησαν πλάκες από το πλακόστρωτο πλατείας και τις πέταξαν στο συντριβάνι.

Η ανάρτηση του δήμου Σπάρτης αναφέρει:

«Με έκπληξη η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Σπάρτης αλλά και πολλοί δημότες διαπίστωσαν, το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, ότι αρκετές πλάκες από το πλακόστρωτο του Πάρκου ΟΤΕ είχαν ξηλωθεί και ριφθεί στο παρακείμενο σιντριβάνι.

Άμεσα εργαζόμενοι της Υπηρεσίας έσπευσαν να καταγράψουν τις καταστροφές, προκειμένου να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την αποκατάστασή τους και να απομακρύνουν τις πλάκες που είχαν ριχτεί στο σιντριβάνι.

Ο Δήμος Σπάρτης και η αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου απευθύνουν εκ νέου έκκληση σε όλους τους δημότες να προστατεύουν τους δημόσιους χώρους. Οι χώροι αυτοί ανήκουν σε όλους και αποτελούν σημεία για στάση, ξεκούραση και αναψυχή. Ας φροντίζουμε όλοι για τη διατήρησή τους. Είναι η εικόνα της πόλης μας, είναι δείγμα πολιτισμού».