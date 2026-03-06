Αυξημένη κίνηση στους δρόμους – Μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου στην Αθηνών Κορίνθου

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής και σήμερα, Παρασκευή, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα το ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού, από καραμπόλα τριών οχημάτων

Ειδικότερα, σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς το Ζεφύρι, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στο τελευταίο χιλιόμετρο προς την Ομόνοια.

Επίσης, μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει προκαλέσει καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις τόσο προς το διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και προς την Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τη μισή ώρα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ μικρότερες (έως 15′) καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία.

Προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις δεν ξεπερνούν το δεκάλεπτο.