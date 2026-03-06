Αυξημένη κίνηση στους δρόμους – Μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου στην Αθηνών Κορίνθου
Σε ποιες οδικές αρτηρίες της Αττικής παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα από την αυξημένη κίνηση - Καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα στην Αττική Οδό
- Βροχές με… ήλιο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα
- «Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ
- Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής και σήμερα, Παρασκευή, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή καθώς οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές.
Μεγάλο μποτιλιάρισμα το ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού, από καραμπόλα τριών οχημάτων
Ειδικότερα, σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς το Ζεφύρι, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στο τελευταίο χιλιόμετρο προς την Ομόνοια.
Επίσης, μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει προκαλέσει καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις τόσο προς το διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και προς την Ελευσίνα.
Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τη μισή ώρα από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ μικρότερες (έως 15′) καταγράφονται στην έξοδο προς Λαμία.
Προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις δεν ξεπερνούν το δεκάλεπτο.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/mdqDgYUwpq
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 6, 2026
- Χορηγός… γράπωσε τη Ριμπάκινα και αυτή του απομάκρυνε το χέρι (vid)
- Ηράκλειο: 39χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια
- Πώς το Ισραήλ παρέσυρε τον Αγιατολάχ στο θάνατο – Οι μεταμφιεσμένοι στρατηγοί και οι πύραυλοι Blue Sparrow
- Στην Ελλάδα οι γονείς του Γάλλου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
- Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
- Αυξημένη κίνηση στους δρόμους – Μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου στην Αθηνών Κορίνθου
- Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
- Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά του Καστελλόριζου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις