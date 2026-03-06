«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Η ένταση στην οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση του Μπρούκλιν με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια. Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας έχει απομακρυνθεί και από τα αδέλφια του, τον Ρομέο και τον Κρουζ, με τη μεταξύ τους σχέση να δείχνει εδώ και καιρό ψυχρή.

Πρόσφατα, ο Κρουζ Μπέκαμ εντοπίστηκε να περπατά με τη σύντροφό του, Τζάκι Άποστελ, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν θα ήθελε να στείλει μια ευχή στον αδελφό του για τα γενέθλιά του. Η απάντησή του ήταν λιτή: «Χρόνια πολλά». Όταν μάλιστα του ζητήθηκε να σχολιάσει αν πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να γεφυρωθεί το χάσμα στην οικογένεια, απάντησε απλά: «Το ελπίζω».

Τα λόγια του προκάλεσαν αίσθηση, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε ήδη ευχηθεί δημόσια στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του. Στην ανάρτησή του είχε μοιραστεί μια παιδική φωτογραφία των δυο τους, γράφοντας: «Σ’ αγαπώ».

Πώς ξεκίνησε η ρήξη

Οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένεια εμφανίστηκαν όταν ο Μπρούκλιν σταμάτησε να εμφανίζεται σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και να κάνει δημόσιες αναρτήσεις για σημαντικές στιγμές της οικογένειας.

Τον Ιανουάριο, ο ίδιος έκανε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση, κατηγορώντας τους γονείς του για «ελεγχόμενες αφηγήσεις» και για σχέσεις που, όπως υποστήριξε, δεν είναι αυθεντικές. Στην ίδια τοποθέτηση άφησε να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να αποκαταστήσει σύντομα τις σχέσεις του με την οικογένεια.

Η ένταση με τα αδέλφια του

Τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν κάνει unfollow τον γιο τους στα social media, ο Κρουζ έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες. «Οι γονείς μου δεν θα έκαναν ποτέ unfollow το παιδί τους. Απλώς ξύπνησαν και είχαν μπλοκαριστεί — όπως κι εγώ», είχε γράψει.

Την ίδια περίοδο έγινε γνωστό ότι ο Μπρούκλιν είχε διαγράψει από τις επαφές του στα social media τον Ρόμεο και τον Κρουζ ήδη από τον Ιούλιο.

Ο Ρόμεο είχε επίσης μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» με τη φράση: «Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι να επιστρέψουν η καλοσύνη και η ευπρέπεια», γράφοντας από κάτω: «Να είστε καλοί με τους ανθρώπους και να μην λέτε περιττά ψέματα».

Τα μηνύματα του Κρουζ

Επιπλέον, ο Κρουζ είχε κάνει μια ανάρτηση που έγραφε: «Χρειάζονται 43 μύες για να συνοφρυωθείς και 17 για να χαμογελάσεις». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Να είστε καλοί και να λέτε την αλήθεια», τονίζοντας τη φράση με emoji.

Παρά τη διαμάχη, ο 21χρονος έχει δείξει κατά καιρούς διάθεση να ρίξει τους τόνους. Πριν από τα περασμένα Χριστούγεννα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν μαζί με τον Ρόμεο και τον Μπρούκλιν από παλιότερες διακοπές στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε γήπεδο beach volley.

«Η ζωή είναι πολύ μικρή»

Σε άλλη ανάρτηση στα Instagram Stories, στις 28 Νοεμβρίου, ο Κρουζ είχε γράψει: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μένουμε σιωπηλοί — τουλάχιστον ας το συζητήσουμε», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji δακρύων.

Λίγο αργότερα, μοιράστηκε και ένα βίντεο όπου ένας αδελφός χαρίζει μια κιθάρα στον άλλον, γράφοντας στη λεζάντα: «Αδελφική αγάπη».

