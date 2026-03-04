Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μια ετικέτα «σωσίβιο»
Media 04 Μαρτίου 2026, 01:15

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μια ετικέτα «σωσίβιο»

Κατά της ακρίβειας • Ετοιμάζεται ειδική σήμανση σε συσκευασμένα προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα αλλά όχι και η τιμή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Κατά της ακρίβειας
Μια ετικέτα «σωσίβιο»

• Ετοιμάζεται ειδική σήμανση σε συσκευασμένα προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα αλλά όχι και η τιμή
• Στόχος είναι η αποτροπή των κρυφών αυξήσεων στα σουπερμάρκετ
• Επίσης δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για τους καταναλωτές που εντοπίζουν παραβάσεις

===========

Η Μέση Ανατολή φλέγεται
Δυο πληγές για την Ελλάδα

• Φόβοι στην Αθήνα αλλά και όλη την Ευρώπη για τρομοκρατικά χτυπήματα και μεγάλο προσφυγικό κύμα
• Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με Ανδρουλάκη και Νετανιάχου
• Ενισχύσεις στέλνουν στην Κύπρο Γαλλία – Βρετανία
• Τι είπαν Χριστοδουλίδης – Δένδιας στη Λευκωσία

===========

Πού και πότε
Μετά τον Μπραντ Πιτ έρχεται ο… Τζέιμς Μποντ

===========

Ακίνητα
Ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις κατασχεμένων

===========

Μετανάστες
Ανακαλούνται 1.000 δελτία ασύλου έως τον Ιούνιο

===========

Προσλήψεις
Πώς επιστρέφει το ΑΣΕΠ στους διορισμούς του ΟΣΕ

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ο τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης στα «ΝΕΑ»:
«Αλλο να το ζεις και άλλο να περιγράφω την έκρηξη που έγινε κοντά μας»

Ολυμπιακός
Το «μυστικό» του Ζέλσον και του τίτλου

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 03.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS
Media 03.03.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS

Λευκωσία καλεί Αθήνα • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο