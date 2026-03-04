Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μια ετικέτα «σωσίβιο»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Κατά της ακρίβειας

Μια ετικέτα «σωσίβιο»

• Ετοιμάζεται ειδική σήμανση σε συσκευασμένα προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα αλλά όχι και η τιμή

• Στόχος είναι η αποτροπή των κρυφών αυξήσεων στα σουπερμάρκετ

• Επίσης δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για τους καταναλωτές που εντοπίζουν παραβάσεις

Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Δυο πληγές για την Ελλάδα

• Φόβοι στην Αθήνα αλλά και όλη την Ευρώπη για τρομοκρατικά χτυπήματα και μεγάλο προσφυγικό κύμα

• Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με Ανδρουλάκη και Νετανιάχου

• Ενισχύσεις στέλνουν στην Κύπρο Γαλλία – Βρετανία

• Τι είπαν Χριστοδουλίδης – Δένδιας στη Λευκωσία

Πού και πότε

Μετά τον Μπραντ Πιτ έρχεται ο… Τζέιμς Μποντ

Ακίνητα

Ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις κατασχεμένων

Μετανάστες

Ανακαλούνται 1.000 δελτία ασύλου έως τον Ιούνιο

Προσλήψεις

Πώς επιστρέφει το ΑΣΕΠ στους διορισμούς του ΟΣΕ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ο τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης στα «ΝΕΑ»:

«Αλλο να το ζεις και άλλο να περιγράφω την έκρηξη που έγινε κοντά μας»

Ολυμπιακός

Το «μυστικό» του Ζέλσον και του τίτλου