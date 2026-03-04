Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μια ετικέτα «σωσίβιο»
Κατά της ακρίβειας • Ετοιμάζεται ειδική σήμανση σε συσκευασμένα προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα αλλά όχι και η τιμή
• Ετοιμάζεται ειδική σήμανση σε συσκευασμένα προϊόντα των οποίων μειώνεται η ποσότητα αλλά όχι και η τιμή
• Στόχος είναι η αποτροπή των κρυφών αυξήσεων στα σουπερμάρκετ
• Επίσης δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών για τους καταναλωτές που εντοπίζουν παραβάσεις
===========
Η Μέση Ανατολή φλέγεται
Δυο πληγές για την Ελλάδα
• Φόβοι στην Αθήνα αλλά και όλη την Ευρώπη για τρομοκρατικά χτυπήματα και μεγάλο προσφυγικό κύμα
• Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με Ανδρουλάκη και Νετανιάχου
• Ενισχύσεις στέλνουν στην Κύπρο Γαλλία – Βρετανία
• Τι είπαν Χριστοδουλίδης – Δένδιας στη Λευκωσία
===========
Πού και πότε
Μετά τον Μπραντ Πιτ έρχεται ο… Τζέιμς Μποντ
===========
Ακίνητα
Ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις κατασχεμένων
===========
Μετανάστες
Ανακαλούνται 1.000 δελτία ασύλου έως τον Ιούνιο
===========
Προσλήψεις
Πώς επιστρέφει το ΑΣΕΠ στους διορισμούς του ΟΣΕ
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ο τεχνικός της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης στα «ΝΕΑ»:
«Αλλο να το ζεις και άλλο να περιγράφω την έκρηξη που έγινε κοντά μας»
Ολυμπιακός
Το «μυστικό» του Ζέλσον και του τίτλου
