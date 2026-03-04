Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα – 35 Νόστιμες Συνταγές» — μια γευστική διαδρομή που καλύπτει όλη τη μεγάλη περίοδο από τη νηστεία έως το πασχαλινό τραπέζι.

Στις σελίδες του τεύχους ξεδιπλώνεται η ουσία της σαρακοστιανής κουζίνας μέσα από πιάτα λιτά αλλά γεμάτα φροντίδα: ντολμάδες γιαλαντζί, αρακάς κοκκινιστός με αγκινάρες, αγκινάρες με φρέσκα κουκιά, ρεβίθια ντερμπιέ με πράσα και κόκκινες φακές με σπανάκι και μπαχαρικά. Τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους, με γαρίδες με μυρωδολάχανα, σουπιές στο μελάνι τους με σπανακόρυζο, μύδια γιαχνί, αλλά και τον κλασικό μπακαλιάρο με τραγανό κουρκούτι και σκορδαλιά ή κροκέτες μπακαλιάρου με πικάντικο αγιολί για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου.

Η μετάβαση προς τη Μεγάλη Εβδομάδα συνοδεύεται από παραδοσιακές πίτες και νηστίσιμες προτάσεις, ενώ το Πάσχα κορυφώνεται με εκλεκτά εδέσματα: συκωταριά λαδορίγανη, γκιουλμπασί με τρία είδη κρέατος, πασχαλινή γιουβετσάδα, αρνάκι ανοιξιάτικο στη λαδόκολλα, αρνί με λαχανικά εποχής και κατσίκι στις κληματόβεργες. Το γιορτινό τραπέζι ολοκληρώνεται με τυρόπιτες, σπανακόπιτες και λαχανόπιτες, ενώ τα γλυκά της Λαμπρής —εύκολο τσουρέκι, λαμπροκουλούρα, πασχαλινά κουλουράκια και γαλακτομπούρεκο— δίνουν τον πιο γλυκό επίλογο.

Ένα τεύχος με 35 δοκιμασμένες συνταγές που συνοδεύει βήμα βήμα τη γευστική πορεία από τη Σαρακοστή έως την Ανάσταση.

