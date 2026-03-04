Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

Στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας The Bride! στις 3 Μαρτίου, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κρίστιαν Μπέιλ σχολίασε στην είδηση της επικείμενης διασκευής του «American Psycho» σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει τον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του, τον Πάτρικ Μπέιτμαν — τον γοητευτικό χρηματιστή της Γουόλ Στριτ και κατά συρροή δολοφόνο, o oποίος ακολουθεί μια κάπως, ανατριχιαστική πρωινή ρουτίνα με μάσκα ομορφιάς και γυμναστική που θυμίζει GRWM στο TikTok— για την εκδοχή του Γκουαντίνινο, ο Μπέιλ είπε στο The Hollywood Reporter ότι δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο ηθοποιό στο μυαλό του.

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», είπε. «Μου άρεσε πολύ η εμπειρία που είχα με την [σκηνοθέτιδα] Μέρι Χάρον πριν από τόσα χρόνια, έχω φανταστικές αναμνήσεις».

«Είναι θαρραλέα επιλογή»

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Bride!» δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «τολμηρή» την απόφαση να δημιουργηθεί μια νέα κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «Αμερικάνικη Ψύχωση» του συγγραφέα και σεναριογράφου Μπρετ Ίστον Έλις.

«Είναι θαρραλέα επιλογή – δεν ξέρω αν πρόκειται για ριμέικ ή κάτι άλλο, δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό», πρόσθεσε ο ηθοποιός. «Αλλά τους εύχομαι κάθε επιτυχία, μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν μασάνε», πρόσθεσε.

Ο Γκουαντίνινο παρουσίασε το «American Psycho» του Σκοτ Μπερνς στο CinemaCon την περασμένη άνοιξη, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Δουλεύουμε σκληρά για να μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη μια νέα διασκευή του βιβλίου Αμερικάνικη Ψύχωση του Μπρετ Ίστον Έλις, ένα βιβλίο που αγαπώ βαθιά και που με έχει επηρεάσει πολύ», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Παράλληλα, Variety είχε αναφέρει το 2024 ότι ο Όστιν Μπάτλερ θα αναλάμβανε τον ρόλο του Πάτρικ Μπέιτμαν, αν και δεν είναι σαφές αν εξακολουθεί αν τελικά θα τον δούμε στην μεγάλη οθόνη.

Για 15 λεπτά;

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο ηθοποιός μίλησε σχετικά με τη συμμετοχή του στο «American Psycho» και παραδέχτηκε ότι ο χαρακτήρας του στην ταινία είχε προκαλέσει σύγχυση στην οικογένεια της συζύγου του.

«Όταν παντρεύτηκα [τη σύζυγό μου Σίμπι], η γιαγιά της την ρώτησε: ‘Ώστε είναι ηθοποιός;’ και εκείνη απάντησε καταφατικά. Τότε την ρώτησε αν έχω συμμετάσχει σε κάποια ταινία και η [Σίμπι] της είπε για το American Psycho. Έτσι, η μαμά της Σίμπι της πήρε ένα αντίγραφο, γιατί δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσες ακατάλληλες σκηνές μπορεί να υπάρχουν», είπε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι η οικογένεια κατάλαβε γρήγορα περί τίνος πρόκειται.

«Και τότε [η μητέρα της Σίμπι] συνειδητοποίησε ότι σχεδόν ολόκληρη η ταινία είναι ακατάλληλη. Την είδαν για 15 λεπτά», πρόσθεσε.

Στον τελευταίο ρόλο που ανέλαβε στην ταινία The Bride!, ο Μπέιλ δίνει ζωή σε έναν άλλο χαρακτήρα από βιβλίο: το τέρας του Φρανκενστάιν ή αλλιώς, Φρανκ.

Η ταινία, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930, είναι σε σκηνοθεσία της Μάγκι Γκίλενχαλ και ακολουθεί τον μοναχικό Φρανκ (Μπέιλ) και την ομώνυμη ηρωίδα (Τζέσι Μπάκλεϊ) ως παράνομους εραστές που πυροδοτούν ένα κίνημα.

Παράλληλα, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Κρίστιαν Μπέιλ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του Μάικλ Μαν «Heat» του 1995.

Ο Μπέιλ επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία έχει «κλέισει» σε συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του Fox News Τζέικ Χάμιλτον, λέγοντας: «Θα επιστρέψω σύντομα στο Σικάγο για το Heat 2!».

Το νέο έργο του Μαν θα βασίζεται στο μυθιστόρημα του 2022 «Heat 2» το οποίο έγραψε από κοινού με την Μεγκ Γκάρντινερ και, ουσιαστικά πρόκειται για ένα σίκουελ του αρχικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο.

*Mε πληροφορίες από: Variety & People