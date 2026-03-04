Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Έκανε την εμφάνισή του στη δισκογραφία το 2011, προτού καν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ως μέλος των One Direction. Σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν, ο Χάρι Στάιλς έμοιαζε να μην μπορεί να πάρει ανάσα – από τους 1D στη σόλο καριέρα, άλμπουμ, hits, περιοδείες, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις.

Κάτι που φαίνεται να κατάλαβε και ο ίδιος ο 32χρονος ποπ σταρ. Έτσι, το καλοκαίρι του 2023, με το που ολοκληρώθηκε το Love On Tour, αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του: εξαφανίστηκε από παντού. Τέλος οι συναυλίες και ο χώρος του θεάματος.

Σε αυτά τα τρία χρόνια, ο Χάρι Στάιλς επικεντρώθηκε αρκετά στον εαυτό του. Διασκέδασε στα κλαμπ του Βερολίνου, βρέθηκε στο Βατικανό για την εκλογή του νέου Πάπα, ταξίδεψε με φίλους σε διάφορες χώρες. Και ανακάλυψε την αγάπη του για το τρέξιμο.

Μάλιστα την περασμένη χρονιά πήρε μέρος σε δύο μαραθωνίους -του Τόκιο και του Βερολίνου- τερματίζοντας με εντυπωσιακούς χρόνους για αρχάριος. Και μιλώντας στο Runner’s World, όπου πόζαρε ημίγυμνος, μίλησε για τη νέα μεγάλη του αγάπη.

Όπως τόνισε, αυτός που τον ενέπνευσε ήταν ο Χαρούκι Μουρακάμι, ο συγγραφέας του What I Talk About When I Talk About Running, ενώ τόνισε πως όταν τρέχει νιώθει να είναι ο πραγματικός εαυτός του.

«Το τρέξιμο έγινε μέρος της διαδικασίας για να επεξεργάζομαι διάφορα πράγματα και καταστάσεις στη ζωή μου. Όταν προπονείσαι για τον μαραθώνιο, που είναι το πιο μοναχικό πράγμα που υπάρχει, έχεις χρόνο να σκεφτείς. Βγαίνεις έξω, τρέχεις για τρεις ώρες και επιστρέφεις» είπε ο Χάρι Στάιλς.

«Μα υπάρχει μια περίεργη σύνδεση μεταξύ του τρεξίματος και της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι κάπως υπνωτικό» τόνισε και συμπλήρωσε: «Το πιο ωραίο είναι πως βρίσκεσαι συνεχώς σε κίνηση. Μπορείς να στρίψεις όπου θέλεις».

Πάντως, για τον Χάρι Στάιλς, το τρέξιμο ήταν και ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με τη φήμη.

«Τα τελευταία χρόνια έλεγα σε όλους ‘όχι’ – είτε ήταν τα γενέθλια ενός φίλου είτε το να πάω σε μια εκδήλωση. Και άρχισα να σκέφτομαι αν όντως έχω τόσο πολύ δουλειά ή απλά είναι πιο εύκολο να λέω όχι» δήλωσε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.

«Δυστυχώς, όταν προσπαθείς να προστατέψεις τον εαυτό σου από αρνητικές καταστάσεις και ανθρώπους, στο τέλος χάνεις και πολλές όμορφες στιγμές» τόνισε.

«Όταν γίνεσαι διάσημος από παρατηρητής γίνεσαι αντικείμενο παρατήρησης. Μέσα σου ξέρεις ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά στα μάτια των άλλων δείχνεις διαφορετικός. Και ένα πράγμα που λάτρεψα στο τρέξιμο είναι το πόσο απλό είναι. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα ζευγάρι παπούτσια και μπορείς να γυρίσεις όλο τον κόσμο. Γίνεσαι ξανά παρατηρητής» συμπλήρωσε.

Harry Styles Gets Honest About His Struggles With Fame, and Making Electronic Music for New Album: ‘I Wanted It to Feel Like We’re in This Music Together’ https://t.co/lw5aNiSMWZ — Variety (@Variety) March 3, 2026

Ωστόσο το διάλειμμα τελείωσε για τον Χάρι Στάιλς. Στις 6 Μαρτίου κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ, με τίτλο Kiss All the Time. Disco, Occasionally – το πρώτο του μετά από τέσσερα χρόνια «σιωπής», ενώ τον Μάιο επιστρέφει στον δρόμο με την περιοδεία του Together, Together.

* Φωτογραφίες: Runner’s World | Laura Jane Coulson