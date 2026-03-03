newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 23:58

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Όταν πριν από ενάμιση χρόνο εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος στις ΗΠΑ, οι σκληροπυρηνικοί του Κρεμλίνου ήλπιζαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ωφεληθεί αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πίστευαν ότι ο Τραμπ, ως οπαδός της «realpolitik», ίσως ακόμη και φιλορώσος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γρήγορη λύση στο ουκρανικό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, μετά την επίθεση στο Ιράν, πολλοί βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως αυξανόμενη απειλή για την ίδια τη Ρωσία και αμφισβητούν αν ο Τραμπ είναι ο πραγματιστής, ενδεχομένως φιλορωσικός ισχυρός άνδρας, έτοιμος να ασχοληθεί με τη ρεαλπολιτική που νόμιζαν ότι ήταν.

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, οι οποίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Και ταυτόχρονα να εντείνει τις μάχες, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που προηγήθηκαν του αεροπορικού πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ ήταν ένα κυνικό τέχνασμα που έδειξε ότι δεν μπορούν να εμπιστευθούν την Ουάσιγκτον.

«Δεν έχουν αρχές»

«Οι χωρίς αρχές Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν απειλή για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο εθνικιστής μεγιστάνας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, ο οποίος είναι παντρεμένος με έναν κορυφαία αξιωματούχο του Κρεμλίνου. «Αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις οποίες προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε σχετικά με την Ουκρανία. Ναι, θέλουν μια αδύναμη Ευρώπη. Αλλά θέλουν επίσης μια αδύναμη Ρωσία».

Από την πλευρά του, ο Μπόρις Ρόζιν, ένας επιδραστικός μπλόγκερ πολέμου, γνωστός με το ψευδώνυμο «Συνταγματάρχης Κασάντ», έχει σχεδόν 800.000 ακόλουθους στην εφαρμογή Telegram, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν ένα τέρας, που τρελαίνεται από την ατιμωρησία.

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

«Το να βασίζεσαι σοβαρά σε οποιεσδήποτε συμφωνίες με αυτό το τέρας είναι είτε ανοησία είτε προδοσία», δήλωσε ο Ρόζιν.

Όσο για τον Αντρέι Σιντόροφ, εξέχοντα ακαδημαϊκό, ο Τραμπ είναι «επικίνδυνος άνθρωπος». Είπε ότι λυπάται που ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επιβιώσει από την απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 πριν επανεκλεγεί τον Νοέμβριο.

«Τώρα καταλαβαίνουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τον κόσμο», δήλωσε ο Σιντόροφ. «Αν κοιτάξετε τι κάνει ο Τραμπ τώρα, βήμα προς βήμα, πρακτικά κανείς δεν είναι σε θέση να τον σταματήσει. Ας είμαστε ειλικρινείς – η Ρωσία έχει βαλτώσει στην Ουκρανία. Πρακτικά το μόνο που κάνουμε τώρα είναι να ασχοληθούμε με το ουκρανικό ζήτημα. (Και) ο κύριος αντίπαλός μας (οι ΗΠΑ) ενεργεί ως μεσάζων σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Το Κρεμλίνο και ο Τραμπ

Μετά την επίθεση στο Ιράν, το Κρεμλίνο, το οποίο εξακολουθεί να ελπίζει ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τους δικούς του όρους, καταδίκασε τις αμερικανικές ενέργειες. Τις χαρακτήρισε «απρόκλητη επιθετικότητα». Ωστόσο, έχει αποφύγει να επικρίνει προσωπικά τον Τραμπ και δεν έχει προσφέρει καμία απτή υλική βοήθεια στο Ιράν πέρα ​​από διπλωματική υποστήριξη.

Επίσης, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ακόμη και αν τα γεγονότα στο Ιράν σημαίνουν ότι υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τον τόπο του επόμενου γύρου συνομιλιών.

Η δήλωση του Κρεμλίνου για την Ουκρανία ήταν ένα μήνυμα ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία. Να διατηρήσει αρκετά καλές σχέσεις με τον Τραμπ ώστε να τον κρατήσει απασχολημένο στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα επικρίνει τις πολιτικές του με τις οποίες διαφωνεί.

Ρώσοι και Δυτικοί αναλυτές δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει η Μόσχα για να βοηθήσει το Ιράν. Η Ρωσία έχει εισαγάγει, επεξεργαστεί και στη συνέχεια άρχισε να κατασκευάζει τα δικά της μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής σχεδίασης.

Το όφελος από την άνοδο του πετρελαίου

Κάποιοι βλέπουν επίσης μια πιθανή θετική πλευρά για τη Ρωσία λόγω των γεγονότων στο Ιράν. Ο Κίριν Ντμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, έχει πει ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να βοηθήσει τη Ρωσία να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό της. Και επίσης, οι εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που πωλείται σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, θα μπορούσαν να μειωθούν.

Η Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να λάβει λιγότερες προμήθειες αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Κι αυτό γιατί συστήματα αεράμυνας θα σταλούν σε κράτη του Κόλπου. Επίσης, το Κίεβο θα έχει λιγότερη συνολική προσοχή και υποστήριξη από τις ΗΠΑ εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η σκληρή ρητορική που προέρχεται από τα «γεράκια» αντικατοπτρίζει, ωστόσο, την πραγματική ανησυχία του ρωσικού κατεστημένου. Βλέπουν έναν ολοένα και πιο επιθετικό πρόεδρο των ΗΠΑ να αποδυναμώνει την επιρροή της Μόσχας στην παγκόσμια σκηνή. Κι αυτό σε μια εποχή που η Ρωσία είναι δεσμευμένη στην Ουκρανία και ανίκανη να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα με τον ίδιο τρόπο που το έκανε κάποτε η Σοβιετική Ένωση.

Ο Τραμπ, λένε τα «γεράκια», εξουδετερώνει συστηματικά τους συμμάχους της Ρωσίας. Επισημαίνουν την τύχη του Μπασάρ αλ-Άσαντ της Συρίας, τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, και τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ του Ιράν, ο οποίος δολοφονήθηκε σε κοινές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ.

Ανησυχούν για την Κούβα

Η τύχη της μακροχρόνιας συμμάχου της Ρωσίας, της Κούβας, που βρίσκεται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, είναι κάτι που τους ανησυχεί επίσης.

Ορισμένοι Ρώσοι σκληροπυρηνικοί είναι τόσο τρομοκρατημένοι από την απομάκρυνση σημαντικών συμμάχων της Μόσχας από τον Τραμπ που φοβούνται ότι μπορεί ακόμη και μια μέρα να στρέψει την προσοχή του στη Ρωσία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο στα σχέδιά του.

«Εάν το Ιράν αντέξει, όλα θα μπορούσαν να πάνε αντίστροφα. Εάν καταρρεύσει, εμείς είμαστε οι επόμενοι», σχολίασε ο υπερεθνικιστής φιλόσοφος Αλεξάντερ Ντούγκιν. Ο Ντούγκιν, που κάποτε θεωρούσε τον Τραμπ μεγάλη ελπίδα για τη Ρωσία, είπε στους οπαδούς του:

«Με τον Τραμπ, όταν ήταν πιστός στην αρχική ιδεολογία του MAGA, είχαμε κοινό έδαφος. Καθώς ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε γρήγορα από το MAGA και πλησίασε τους νεοσυντηρητικούς, αυτά τα σημεία επαφής εξαφανίστηκαν γρήγορα. Είναι καλύτερο να μην έχουμε καμία σχέση με τον Τραμπ όπως είναι σήμερα».

