The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.
Την πρώτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών κατέκτησε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.
Ειδικότερα, το επιτυχημένο, συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA κατέγραψε ποσοστό 20,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με τουλάχιστον 5,5 μονάδες στη ζώνη μετάδοσής του. Επιπλέον, ήταν πρώτο και στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού με ποσοστό 16,8% και την κάλυψη να φτάνει τους 1.130.000 τηλεθεατές. Σημειώνεται ακόμη, ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 25,9%.
Καθημερινά, στις 18:30, η Μαρία Μπεκατώρου καλωσορίζει τους παίκτες που διεκδικούν περισσότερα από 10.000 ευρώ απέναντι στους Chasers, «Το Γεράκι», «Το Βουνό», τη «Γυναίκα με τα Μαύρα», τον «Αδέκαστο Επιθεωρητή» και το «Σούπερ Αγόρι», σε ένα τηλεπαιχνίδι γνώσεων και στρατηγικής.
Στο «The Chase» η γνώση είναι δύναμη. Και η καταδίωξη συνεχίζεται, στο MEGA.
