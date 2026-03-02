Το μήνυμα του Λόνι Γουόκερ από το Ντουμπάι: «Είμαι καλά, να επικοινωνείτε και να αγαπάτε τους δικούς σας»
Ο Λόνι Γουόκερ βρίσκεται στο Ντουμπάι και έστειλε το δικό του μήνυμα στο instagram ενημερώνοντας άπαντες ότι είναι καλά.
Ο Λόνι Γουόκερ έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω instagram, καθησυχάζοντας τους ακόλουθους του και τους οικείους του ότι είναι καλά, καθώς βρίσκεται στο Ντουμπάι.
Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση στο Ντουμπάι παραμένει έκρυθμη, μετά τις επιθέσεις του Ιράν, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.
Το μήνυμα του Γουόκερ
«Είναι 10:30 στο Ντουμπάι τώρα, η τρίτη ή η τέταρτη μέρα… Είναι πραγματικά τρελό και δεν τα έχω δει όλα ακόμα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ούτε σε όλες τις ιστορίες που έχω δει ή αντιμετωπίσει. Γενικά, είμαι καλά. Εκτιμώ όλους όσοι επικοινωνούν μαζί μου και βεβαιώνονται ότι είμαι εντάξει. Να ξέρετε ότι είμαι καλά, όπως πάντα — ο λόγος που παραμένω έτσι είναι γιατί Εκείνος εκεί πάνω πάντα με φροντίζει.
Προσεύχομαι και του μιλάω και εκείνος μου απαντά και φροντίζει να είμαι προστατευμένος στα καλά, στα κακά και στα άσχημα. Συνεχίστε να προσεύχεστε, να επικοινωνείτε και να αγαπάτε τους δικούς σας ανθρώπους. Είμαι καλά και θα συνεχίσω να είμαι. Μείνετε δυνατοί, σας αγαπώ όλους. Φροντίστε να αγκαλιάζετε τις οικογένειές σας στο σπίτι, στείλτε αγάπη εκ μέρους μου πίσω στην πατρίδα».
