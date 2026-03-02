«Πληγωμένος» από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Εκτεταμένες αυτοψίες σε όλες τις περιοχές του Δήμου που επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα πραγματοποίησαν, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Λινάρδος, συνοδευόμενοι από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η εικόνα που διαπιστώθηκε είναι ιδιαίτερα σοβαρή, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με μεγάλες καταστροφές σε δημοτική και αγροτική οδοποιία, εκτεταμένες καθιζήσεις, κατολισθήσεις, καταστροφές σε υποδομές, καθώς και προβλήματα πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σε αρκετά σημεία, η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή ως προς την ασφάλεια της διέλευσης.

Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση, στην Δημοτική Κοινότητα Χελιδονίου, παρουσία του Προέδρου, Βασίλη Γκολφίνου, καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα στον δημοτικό δρόμο που ενώνει το Χελιδόνι με τη Νεράιδα, όπου έχει σημειωθεί μεγάλη καθίζηση, ενώ και αγροτικοί δρόμοι είναι πλέον απροσπέλαστοι. Αντίστοιχα, στον περιφερειακό δρόμο προς Κρυονέρι παρατηρείται τεράστια καθίζηση, που καθιστά τη διέλευση επικίνδυνη.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας δήλωσε: «Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία είναι εύκολη μόνο φαινομενικά. Η αποκατάσταση όμως είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των κατοίκων».

Στο Κρυονέρι, παρουσία του Προέδρου, Κωνσταντίνου Γεωργίου, ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο σημείο του Αγίου Γεωργίου, σε δρόμους και περιουσίες περιμετρικά της εκκλησίας, καθώς και στην περιοχή Παλιάμπελα, όπου ο δρόμος έχει κοπεί ολοκληρωτικά, αναφέρεται επίσης στην σχετική ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος: «Στο συγκεκριμένο σημείο έχει σημειωθεί τεράστια κατολίσθηση, που εκτείνεται σε πάνω από 500 μέτρα αγροτικής οδοποιίας και είναι πλήρως απροσπέλαστη. Υπάρχει κτηνοτρόφος αποκλεισμένος, ο οποίος αναγκάζεται να διανύει 15 χιλιόμετρα δύο φορές ημερησίως για να φτάσει στον στάβλο του. Παράλληλα, ελαιοπαραγωγοί αδυνατούν να προσεγγίσουν τα χωράφια τους για τις απαραίτητες εργασίες».

Στην Νεράιδα, με τον Πρόεδρο, Γιώργο Γκάμαρη, καταγράφηκε ότι το ποτάμι έχει κυριολεκτικά κόψει τον δρόμο, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί και στον περιφερειακό δρόμο προς Λαντζόι.

Ο Πρόεδρος τόνισε: «Δίνουμε μάχη με τον χρόνο και με τις καιρικές συνθήκες, καθώς ο κίνδυνος νέων βροχοπτώσεων είναι ακόμα ορατός, για να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του Δήμου, με εκτεταμένες ζημιές».

«Ανησυχητική η εικόνα»

«Η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλες τις Κοινότητες είναι ιδιαίτερα ανησυχητική», ανέφερε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, προσθέτοντας: «Οι ζημιές είναι μεγάλες και σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτοφανείς. Ο Δήμος μας δοκιμάζεται ξανά, σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας αβοήθητο.

Ήδη προχωρούμε σε άμεσες παρεμβάσεις όπου είναι εφικτό, ενώ ταυτόχρονα καταγράφουμε αναλυτικά τις ζημιές για να διεκδικήσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση από την Πολιτεία. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και η αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε οικισμούς, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την ταχεία επαναφορά της κανονικότητας σε κάθε πληγείσα περιοχή».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Λινάρδος, τόνισε: «Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα αρμόδια κλιμάκια, προχωρούμε σε προσωρινές αποκαταστάσεις όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλιστεί η στοιχειώδης και ασφαλής διέλευση. Ωστόσο, σε αρκετά σημεία απαιτούνται εκτεταμένα τεχνικά έργα, λόγω των μεγάλων καθιζήσεων και κατολισθήσεων. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και παρέμβασης για την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών».



Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, προσθέτει η ανακοίνωση, «έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίσημη και αναλυτική καταγραφή των ζημιών, διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλες τις πληγείσες Κοινότητες. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, προχωρούν σε τεκμηρίωση των καταστροφών σε οδοποιία, υποδομές, σχολικά κτίρια, αγροτικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές περιουσίες, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια το εύρος της καταστροφής.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο Δήμος διεκδικεί ήδη από τα αρμόδια Υπουργεία τις αναγκαίες αποζημιώσεις για τους πληγέντες κατοίκους, αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και τους απαιτούμενους πόρους για την πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση των υποδομών. Σε αυτό, καθοριστική ήταν και παραμένει η στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζει ότι η προσπάθεια δεν θα περιοριστεί σε προσωρινές λύσεις, αλλά θα στοχεύει σε ουσιαστικές και ανθεκτικές παρεμβάσεις, ικανές να θωρακίσουν τις τοπικές κοινότητες απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα».