02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
«Φούσκωσε» ο Αλφειός – Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 23:38

«Φούσκωσε» ο Αλφειός – Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ηδη κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας αυτοψία στη γέφυρα του Αλφειού

Σύνταξη
A
A
Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία καθώς έχει «ανέβει» επικίνδυνα ο ποταμός Αλφειός.

Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία προς την Ηλεία καθώς όπως επισημαίνεται ο ποταμός Αλφειός έχει αρχίσει να «φουσκώνει» από ψηλά, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο τμήμα από τον Λάδωνα και κάτω.

Ηδη κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας αυτοψία στη γέφυρα του Αλφειού, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή υπερχείλισης και πλημμυρικών φαινομένων.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου, δήλωσε στο ilialive.gr ότι έγινε άμεση παρέμβαση ώστε να διασφαλιστεί πως, τουλάχιστον έως το πρωί, τα νερά του ποταμού θα παραμείνουν εντός της κοίτης. Όπως ανέφερε, «πραγματοποιήσαμε μια μικρή παρέμβαση για να είμαστε βέβαιοι ότι το ποτάμι δεν θα περάσει στα αυλάκια και δεν θα προκαλέσει πλημμύρες στην περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, καθώς αναμένονται νέα έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη, ενώ οι όμοροι δήμοι κατά μήκος του Αλφειού βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η εμπειρία των πλημμυρών του 2012 εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων αρχών. «Επειδή το έχουμε ξαναζήσει, λάβαμε προσωρινά μέτρα για να προλάβουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, παρεμβαίνοντας στο όριο του ποταμού ώστε να μην περάσουν τα νερά στους τάφρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τυχόν πρόσθετα μέτρα θα αποφασιστούν ανάλογα με την εξέλιξη της στάθμης του ποταμού και τις καιρικές συνθήκες, με στόχο την προστασία των περιοχών γύρω από τον Αλφειό.

Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Ελλάδα 02.02.26

Ελλάδα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο – Το προφίλ του 27χρονου που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν
Ελλάδα 02.02.26

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο - Ποιος ήταν ο 27χρονος που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε την Κυριακή, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, στη Νέα Πέραμο κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

Σύνταξη
Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
Ελλάδα 02.02.26

Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή

Οι πρώτοι 96 πιστοποιημένοι Ελληνικοί Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs), της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, βασισμένοι στο νέο πρότυπο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) S-101, είναι διαθέσιμοι.

Σύνταξη
Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία

Κανένα από τα δείγματα που είχαν ληφθεί από το μοιραίο τρένο στο δυστύχημα των Τεμπών δεν διέθεται τα απαραίτητα επίπεδα πυραντοχής, σύμφωνα με τις μετρήσεις στο εξειδικευμένο εργαστήριο.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Με φόντο την αναθεώρηση 02.02.26

Παρέμβαση Ράμμου: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν
Κόσμος 02.02.26

Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν

Τα ΜΜΕ του Ισραήλ έκαναν γνωστή την επίσκεψη Γουίτκοφ, αλλά και τις θέσεις απέναντι στο Ιράν που θα παρουσιάσουν στον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
ΗΠΑ 02.02.26

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Συνέντευξη 02.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Ελλάδα 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
