«Φούσκωσε» ο Αλφειός – Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία καθώς έχει «ανέβει» επικίνδυνα ο ποταμός Αλφειός.

Η ανησυχία εστιάζεται κυρίως στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία προς την Ηλεία καθώς όπως επισημαίνεται ο ποταμός Αλφειός έχει αρχίσει να «φουσκώνει» από ψηλά, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο τμήμα από τον Λάδωνα και κάτω.

Ηδη κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας αυτοψία στη γέφυρα του Αλφειού, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή υπερχείλισης και πλημμυρικών φαινομένων.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου, δήλωσε στο ilialive.gr ότι έγινε άμεση παρέμβαση ώστε να διασφαλιστεί πως, τουλάχιστον έως το πρωί, τα νερά του ποταμού θα παραμείνουν εντός της κοίτης. Όπως ανέφερε, «πραγματοποιήσαμε μια μικρή παρέμβαση για να είμαστε βέβαιοι ότι το ποτάμι δεν θα περάσει στα αυλάκια και δεν θα προκαλέσει πλημμύρες στην περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, καθώς αναμένονται νέα έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη, ενώ οι όμοροι δήμοι κατά μήκος του Αλφειού βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η εμπειρία των πλημμυρών του 2012 εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων αρχών. «Επειδή το έχουμε ξαναζήσει, λάβαμε προσωρινά μέτρα για να προλάβουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, παρεμβαίνοντας στο όριο του ποταμού ώστε να μην περάσουν τα νερά στους τάφρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τυχόν πρόσθετα μέτρα θα αποφασιστούν ανάλογα με την εξέλιξη της στάθμης του ποταμού και τις καιρικές συνθήκες, με στόχο την προστασία των περιοχών γύρω από τον Αλφειό.