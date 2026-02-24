Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Ευρείας κλίμακας αστική παρέμβαση δρομολογείται στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στο πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Κοινοχρήστου Χώρου Έμπροσθεν Ιατρείου Αγίου Ευστρατίου», με συνολικό προϋπολογισμό 152.854,84 ευρώ. Η ένταξη πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 60%.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το ιατρείο στον Άγιο Ευστράτιο και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση των δημόσιων χώρων του οικισμού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται μερική αναδιοργάνωση της λειτουργικής διάταξης του χώρου, με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση εξοπλισμού όπως καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, βρύση, ποδηλατοστάτες και δενδροδόχοι. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκσκαφές, κατασκευή νέων δαπέδων, επανασχεδιασμό διαδρόμων και βελτίωση υποδομών.

Παράλληλα, αυξάνονται και ενοποιούνται τμήματα πρασίνου, μεταφέρεται ένα δέντρο σε καταλληλότερη θέση και προστίθεται ένα ακόμη για ενίσχυση της σκίασης. Ο χώρος οργανώνεται σε επιμέρους ζώνες, με νέες περιοχές στάσης και συγκέντρωσης, ενώ χρησιμοποιούνται σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Ενισχύεται η προσβασιμότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Προβλέπεται η διαμόρφωση ραμπών με σύννομες κλίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, η βελτίωση της απορροής ομβρίων υδάτων μέσω κατάλληλων κλίσεων, καθώς και η δημιουργία διαδρόμου πρόσβασης για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Η παρέμβαση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του συγκεκριμένου σημείου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την εύρυθμη λειτουργία του κοινόχρηστου χώρου.

*πηγή εικόνων: https://www.facebook.com/dimosagiouefstratiou