Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στο Πλωμάρι από τον Δήμο Μυτιλήνης
Υπογραφή συμβάσεων για τις μελέτες επισκευής του Δημαρχείου και ανάπλασης παραλιακού μετώπου στο Πλωμάρι από τον Δήμο Μυτιλήνης, όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή.
- Πόσο αναγκαίο είναι το συνταγματικό «φρένο χρέους» – Η σύγκριση με τη Γερμανία
- Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
- Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
- Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης επισκευής του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου Πλωμαρίου, υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και παράλληλα, υπεγράφη και η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του Πλωμαρίου, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου.
Όσον αφορά το Δημαρχείο Πλωμαρίου, η σύμβαση, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση περιλαμβάνει:
- την Τοπογραφική Μελέτη
- την Αρχιτεκτονική Μελέτη
- την Στατική Μελέτη
- την Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
- την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
- την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης για την επισκευή του κτιρίου, με προθεσμία εκπόνησης τους 12 μήνες.
Η ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνει επίσης: «Σχετικά με το παραλιακό μέτωπο, το υπό μελέτη τμήμα εκτείνεται σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων, από την παραλία Έσσο Πάπας έως και μετά τον λιμένα Πλωμαρίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και αναβάθμισής και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου σε τμήμα αυτού, δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού και του τουρισμού, που χρησιμοποιεί την εν λόγω παραλιακή ζώνη για χρήσεις αναψυχής».
*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Μυτιλήνης
- Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στο Πλωμάρι από τον Δήμο Μυτιλήνης
- Artemis II: Αναβάλλεται λόγω διαρροής καυσίμου η αποστολή της NASA γύρω από τη Σελήνη
- Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
- Μια νύχτα μόνο: Ποιος κρύβεται πίσω από την έκρηξη;
- Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια του νέου σήριαλ «Οι Αθώοι» στο MEGA – Αγνή αγάπη, πόθος κι αδικία
- Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
- Τι προκάλεσε την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό – Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας
- Περιφερειάρχης Σ. Ελλάδας: «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η μόνη δίχως φερώνυμο Πανεπιστημιακό ίδρυμα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις