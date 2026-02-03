Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στο Πλωμάρι από τον Δήμο Μυτιλήνης

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης επισκευής του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου Πλωμαρίου, υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και παράλληλα, υπεγράφη και η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του Πλωμαρίου, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου.

Όσον αφορά το Δημαρχείο Πλωμαρίου, η σύμβαση, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση περιλαμβάνει:

την Τοπογραφική Μελέτη

την Αρχιτεκτονική Μελέτη

την Στατική Μελέτη

την Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

την Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας

την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης για την επισκευή του κτιρίου, με προθεσμία εκπόνησης τους 12 μήνες.

Η ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνει επίσης: «Σχετικά με το παραλιακό μέτωπο, το υπό μελέτη τμήμα εκτείνεται σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων, από την παραλία Έσσο Πάπας έως και μετά τον λιμένα Πλωμαρίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και αναβάθμισής και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου σε τμήμα αυτού, δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού και του τουρισμού, που χρησιμοποιεί την εν λόγω παραλιακή ζώνη για χρήσεις αναψυχής».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Μυτιλήνης