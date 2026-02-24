HELLO!: Κυκλοφορεί αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα

Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:

Μαρία Μπεκατώρου: Η τηλεοπτική πορεία και οι προσωπικές σχέσεις.

Μπραντ Πιτ: Αποκλειστικές φωτογραφίες από την παραμονή του στην Ύδρα.

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η ζωή και το έργο μιας μεγάλης Ελληνίδας.

Πρόσωπα: Μάριος Αθανασίου, Νάνα Μούσχουρη, Βασιλιάς Κάρολος, Πάρις Χίλτον.

HELLO!, το πιο διάσημο και glamorous περιοδικό στον κόσμο κυκλοφορεί κάθε Τέταρτη στα περίπτερα.