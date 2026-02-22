newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 15:47

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Από τα αμύγδαλα στα φιστίκια: Οι ξηροί καρποί που κάνουν upgrade στην υγεία

Από τα αμύγδαλα στα φιστίκια: Οι ξηροί καρποί που κάνουν upgrade στην υγεία

Spotlight

Επειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρετίζοντας «το σθένος και την πρωτοφανή γενναιότητα» του ουκρανικού στρατού που ανακατέλαβε 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.

«Ο ουκρανικός στρατός, σε μία κίνηση σθένους και πρωτοφανούς γενναιότητας, ανακατέλαβε μόλις 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. Ας αντιληφθούμε ότι έπειτα από τέσσερα χρόνια (πολέμου στην Ουκρανία), ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών στα μέσα France Inter/France Info/Le Monde.

Σε συνέντευξή του στο AFP την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν από τους Ρώσους εδάφη έκτασης 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων με αντεπίθεση στον νότο.

««Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες »

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν, δηλαδή περισσότερες από το σύνολο των σοβιετικών και ρωσικών απωλειών από το 1945», είπε. «Και σήμερα, 1.000 ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται καθημερινά στο μέτωπο για μικροσκοπικά οφέλη».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία: «Η Ρωσία θα μπει σε ύφεση, τα ταμεία της Ρωσίας είναι άδεια, η βενζίνη δίνεται με δελτίο σε πολλές ρωσικές περιοχές και τώρα οι τηλεπικοινωνίες, οι επικοινωνίες και οι εφαρμογές είναι μπλοκαρισμένες», είπε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Το μπλόκο της Ουγγαρίας στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της Ουγγαρίας να μπλοκάρει το 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας απάντησε ότι θα γίνουν προσπάθειες για να ξεπεραστεί η κίνηση της Βουδαπέστης όπως και στο παρελθόν.

«Θα πληροφορηθώ τους λόγους που επικαλούνται και θα αφιερώσω μέρος του απογεύματός του στην προσπάθεια άρσης του εμποδίου.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, είπε. «Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να συζητάμε και να έχουμε διάλογο για να αμβλύνουμε τις αποκλίσεις και να επιτυγχάνουμε συγκλίσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Από τα αμύγδαλα στα φιστίκια: Οι ξηροί καρποί που κάνουν upgrade στην υγεία

Από τα αμύγδαλα στα φιστίκια: Οι ξηροί καρποί που κάνουν upgrade στην υγεία

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
Χρονικό σύλληψης 22.02.26

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επαναφέρει στο προσκήνιο τα αρχεία Έπσταϊν: email με εμπιστευτικές αναφορές, φωτογραφίες, μαρτυρίες του FBI και προσχέδια δηλώσεων που ρίχνουν νέο φως στη σχέση τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 22.02.26

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Super League 22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»
Διεθνής απήχηση 22.02.26

Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»

Ο Guardian, δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
Χρονικό σύλληψης 22.02.26

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία Έπσταϊν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ επαναφέρει στο προσκήνιο τα αρχεία Έπσταϊν: email με εμπιστευτικές αναφορές, φωτογραφίες, μαρτυρίες του FBI και προσχέδια δηλώσεων που ρίχνουν νέο φως στη σχέση τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”
Θέμα και στο εξωτερικό 22.02.26

Madre mia, έρχονται οι “tsiliadoroi”

Στην Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη ανησυχούν ότι οι… τσιλιαδόροι της Ελλάδας θα εμφανιστούν και στους δικούς τους δρόμους. Θέμα στην El Mundo η Ελλάδα ως το επίκεντρο μιας νέας μορφής «αστικής παραοικονομίας»

Γεώργιος Μαζιάς
Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 22.02.26

Διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Γαλλία – ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του νεαρού ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τα σχόλιά του σχετικά με τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ

Σύνταξη
LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο