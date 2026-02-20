newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 14:48

Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού

Σύνταξη
Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 10 ύποπτοι στην Ουκρανία και τη Μολδαβία στο πλαίσιο έρευνας για σχέδια δολοφονίας υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με τη Ρωσία να φέρεται να είχε υποσχεθεί να καταβάλει έως και 100.000 δολάρια για κάθε στόχο.

Στο παρελθόν η Ουκρανία έχει κατηγορήσει ξανά τη Ρωσία ότι σχεδιάζει δολοφονίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων, περιλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφοριών.

«Στο πλαίσιο του έργου μιας κοινής ομάδας εργασίας των ουκρανικών και των μολδαβικών δυνάμεων της τάξης εντοπίστηκε οργανωμένη ομάδα που προετοίμαζε κατά παραγγελία δολοφονίες γνωστών Ουκρανών πολιτών και αλλοδαπών», δήλωσε ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο σε ανακοίνωσή του.

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 20 έρευνες στο πλαίσιο των οποίων κατασχέθηκαν χρήματα, όπλα, εκρηκτικά και συσκευές επικοινωνίας, σημείωσε ο ίδιος.

Εξάλλου επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ουκρανία και τρεις ακόμη – μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής της ομάδας—στη Μολδαβία.

Η χώρα αυτή, γειτονική της Ουκρανίας που καταγγέλλει συχνά ρωσικές παρεμβάσεις με στόχο να εκτραπεί η φιλοευρωπαϊκή της κατεύθυνση, επιβεβαίωσε ότι έρευνα έφερε στο φως σχέδια «φυσικής εξόντωσης πολλών δημόσιων προσωπικοτήτων στην Ουκρανία».

Η Ρωσία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Η Ουκρανία έχει κατονομάσει μόνο έναν από τους στόχους αυτών των σχεδίων δολοφονίας. Πρόκειται για τον Αντρίι Γιούσοφ, αξιωματούχο που εργάζεται στις στρατηγικής σημασίας ουκρανικές στρατιωτικές επικοινωνίες και ο οποίος συντονίζει την ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία.

«Η ρωσική πλευρά είχε υποσχεθεί στους υπόπτους έως 100.000 δολάρια – με το ποσό να εξαρτάται από τη φήμη και την επιρροή του πιθανού θύματος», σημείωσε ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας.

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού.

Η Ουκρανία έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές από αυτές τις δολοφονίες, εξηγώντας ότι στοχοθέτησε τα πρόσωπα αυτά λόγω του ρόλου τους στον πόλεμο.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Τέσσερις νεκροί 20.02.26

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Σύνταξη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικό – Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου
Έρευνα Lancet 20.02.26

Ανατριχιαστικό - Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα

Ποιοι και πώς πραγματοποίησαν την έρευνα - «Συντηρητικά και αξιόπιστα» τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λένε οι ερευνητές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση

Φωνές στη ΝΔ σημειώνουν ότι με την τελευταία του εμφάνιση ο Κ. Μητσοτάκης, καλλιεργεί οξεία πόλωση ενόψει των εκλογών, με αποτέλεσμα να κόβει κάθε γέφυρα συναινέσεων, τις οποίες ζητάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Αντιπροσωπεία Κογκρέσου 20.02.26

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Επίκαιρη ερώτηση 20.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας

Σύνταξη
«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Στη Μυτιλήνη 20.02.26

Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία - Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω του το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τον Δήμο Άνδρου. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύνταξη
Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
