20.02.2026 | 08:06
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 11:00

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Η διατλαντική σχέση στον τομέα της άμυνας εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε μέτρα που θα ευνοούν τους εγχώριους κατασκευαστές όπλων.

Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οποιαδήποτε κίνηση περιορισμού της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά άμυνας θα προκαλέσει αμοιβαία αντίδραση, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ στη διαβούλευση της Κομισιόν

Σύμφωνα με το POLITICO, οι αμερικανικές θέσεις διατυπώθηκαν σε μέχρι πρότινος μη δημοσιευμένη συμβολή της κυβέρνησης Τραμπ σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Επιτροπή είχε ζητήσει τις απόψεις κυβερνήσεων και βιομηχανικών φορέων σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις προμήθειες όπλων.

Στο έγγραφο, οι ΗΠΑ εκφράζουν έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε αλλαγή της σχετικής οδηγίας που θα περιόριζε «την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει με άλλο τρόπο στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ». Η προειδοποίηση έρχεται ενόψει της προγραμματισμένης αναθεώρησης των νόμων της ΕΕ για τις αμυντικές προμήθειες.

Η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για «προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές» που θα απομάκρυναν βίαια τις αμερικανικές εταιρείες από την ευρωπαϊκή αγορά, την ώρα που – όπως υποστηρίζει – οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες συνεχίζουν να επωφελούνται σημαντικά από την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αμερικανικό παράδοξο

Η έντονη αυτή αντίδραση αναδεικνύει ένα εμφανές παράδοξο στην προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα τελευταία χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου τους.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί αυτή η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας να πραγματοποιηθεί εις βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Το θέμα είχε ήδη αναδειχθεί από το POLITICO, το οποίο αποκάλυψε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, επέκρινε σε κλειστή συνάντηση τον Δεκέμβριο τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή έδιναν προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία έναντι των Αμερικανών προμηθευτών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνυπέγραψε τη συμβολή της κυβέρνησης στη διαβούλευση της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των αμερικανικών υπηρεσιών.

Η ευρωπαϊκή στροφή προς την αμυντική αυτονομία

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό των ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων στα οπλοστάσια και στις συμβάσεις προμηθειών της Ένωσης, ιδίως υπό το πρίσμα της προετοιμασίας για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Επί δεκαετίες, η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Από τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 έως τα συστήματα πυροβολικού HIMARS και τα συστήματα αεράμυνας Patriot, σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων όπλων της ΕΕ προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει, το τρίτο τρίμηνο του έτους, επικαιροποίηση της οδηγίας του 2009 για τις δημόσιες συμβάσεις άμυνας.

Η αναθεώρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη και αμφιλεγόμενη προσπάθεια ενίσχυσης κανόνων «Αγοράστε Ευρωπαϊκά».

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν το νέο κείμενο θα περιλαμβάνει δεσμευτικές ρήτρες υπέρ των εγχώριων κατασκευαστών.

Ήδη, πάντως, η ΕΕ εφαρμόζει κριτήρια ευρωπαϊκής προτίμησης σε συγκεκριμένα προγράμματα, όπως το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για δάνεια έναντι όπλων, καθώς και για αγορές οπλισμού που μπορεί να πραγματοποιήσει η Ουκρανία με το πρόσφατα συμφωνηθέν δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κονδύλια μπορούν να διατεθούν μόνο εφόσον τουλάχιστον το 65% της αξίας του εξοπλισμού προέρχεται από την Ευρώπη.

Η απειλή από το Πεντάγωνο

Στη συμβολή του, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η ενσωμάτωση ισχυρής ρήτρας «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» στη μελλοντική νομοθεσία θα οδηγήσει σε αντίποινα.

Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι θα επανεξετάσουν τις υφιστάμενες γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τους νόμους «Αγοράστε Αμερικανικά», οι οποίες έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των Αμοιβαίων Συμφωνιών Αμυντικών Προμηθειών.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περιορισμό ή ακόμη και κλείσιμο της πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στην αμερικανική αγορά άμυνας. Περίπου 19 από τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν συνάψει τέτοιες συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διεκδικούν συγκεκριμένες συμβάσεις του Πενταγώνου.

Οι ΗΠΑ διευκρινίζουν ότι τυχόν μελλοντικές εξαιρέσεις θα εξετάζονται μόνο κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Επιπτώσεις στο ΝΑΤΟ και στις διατλαντικές σχέσεις

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μια αυστηρή ρήτρα «Buy European» θα περιόριζε την ελευθερία επιλογών των κρατών-μελών, θα αποδυνάμωνε τη Συμμαχία και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να επιτύχουν τους στόχους ικανοτήτων που συμφωνήθηκαν πέρυσι στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια τέτοια πολιτική θα αντέβαινε στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών όπλων.

Το μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ επαναλήφθηκε και από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο, αν και με ηπιότερο τόνο, προειδοποίησε επίσης κατά της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής προτίμησης στις αμυντικές προμήθειες.

Μια κρίσιμη καμπή για την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η ενσωμάτωση ρήτρας ευρωπαϊκής προτίμησης στην οδηγία θα αποτελέσει «σημείο καμπής» όσον αφορά τον αντίκτυπο στην κυριαρχία και στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών.

Για τις Βρυξέλλες, ωστόσο, το ζήτημα συνδέεται με τη στρατηγική αυτονομία και τη μείωση της εξάρτησης από έναν εταίρο που, κατά την εποχή Τραμπ, θεωρείται ολοένα και πιο απρόβλεπτος.

Η αντιπαράθεση αυτή αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας για αμυντική αυτονομία, αλλά και τη συνοχή της διατλαντικής συμμαχίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικό – Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου
Έρευνα Lancet 20.02.26

Ανατριχιαστικό - Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα

Ποιοι και πώς πραγματοποίησαν την έρευνα - «Συντηρητικά και αξιόπιστα» τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λένε οι ερευνητές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Πρόταση για όριο θητειών σε θεσμικά αξιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν
«Διαχρονικά προβλήματα» 20.02.26

Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε h αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

Σύνταξη
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό
Ελλάδα 20.02.26

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό

Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα

Σύνταξη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε
«Μητρώο 11» 20.02.26

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε

Πρόσφατα το Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11»

Σύνταξη
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
Ελλάδα 20.02.26

Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές - Τι είπε για την οσμή

«Για όλα όσα μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους», φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου

Οι σύλλογοι της Serie A συζήτησαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις και εξέφρασαν ομόφωνα τις αντιρρήσεις τους για τους φορείς λαϊκής συμμετοχής φιλάθλων. Οι πέντε λόγοι που διαφωνούν

Βάιος Μπαλάφας
