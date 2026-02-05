newspaper
Από το Sell America στο Buy Europe – Aλλάζουν στρατόπεδο (;) οι επενδυτές
Διεθνής Οικονομία 05 Φεβρουαρίου 2026, 03:44

Από το Sell America στο Buy Europe – Aλλάζουν στρατόπεδο (;) οι επενδυτές

Οι επενδυτές απομακρύνονται από τις ΗΠΑ και στρέφονται στην Ευρώπη, λέει η Valerie Urbain (Euroclear), σε συνέντευξη στο Bloomberg

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, δημιουργώντας αβεβαιότητα και αναγκάζοντας τους επενδυτές να επανεξετάσουν πού τοποθετούν τα κεφάλαιά τους.

Οι δασμοί, οι απρόβλεπτες πολιτικές κινήσεις και ο φόβος για πληθωρισμό στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου οι παραδοσιακά «ασφαλείς» επενδύσεις δεν φαίνονται πλέον τόσο ελκυστικές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές διεθνώς στρέφουν το βλέμμα τους στην Ευρώπη, αναζητώντας σταθερότητα και διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους.

Σε συνέντευξη στο Bloomberg, η CEO Valerie Urbain (Euroclear), επισημαίνει ότι η τάση αυτή δεν περιορίζεται στην Ευρώπη ενώ τονίζει ότι οι επενδυτές μεταφέρουν κεφάλαια σε ευρωπαϊοκά assets. Η στροφή αυτή αποτελεί απόδειξη ότι η επιρροή των αμερικανικών πολιτικών δεν επηρεάζει μόνο τις τοπικές αγορές αλλά αναδιαμορφώνει τη στρατηγική των διεθνών επενδυτών.

Urbain Euroclear2

Η Euroclear, με την τεράστια βάση κεφαλαίων και την κρίσιμη της θέση στην παγκόσμια χρηματοοικονομική υποδομή, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Από την αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη μέχρι τη διαχείριση των “παγωμένων” ρωσικών κεφαλαίων, η Urbain περιγράφει πώς οι αγορές προσαρμόζονται σε έναν κόσμο όπου οι παραδοσιακές βεβαιότητες – όπως η ασφάλεια του δολαρίου – πλέον αμφισβητούνται.

Urbain (Euroclear): Η στροφή των επενδυτών προς την Ευρώπη

«Κατά τη διάρκεια του 2025, παρατηρήσαμε μια αυξανόμενη διαφοροποίηση των επενδύσεων μακριά από τις ΗΠΑ», εξηγεί η Urbain. «Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων μέσω ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων, και αυτή η τάση δεν αφορά μόνο Ευρωπαίους επενδυτές, αλλά και πελάτες από την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό».

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων μέσω ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων

Η προεδρία Τραμπ, με την εκστρατεία επιβολής δασμών και τις αυξήσεις κόστους για πολλές πολυεθνικές, καθιστά την αγορά των ΗΠΑ λιγότερο ελκυστική. Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης ότι ανεπιθύμητες μειώσεις επιτοκίων θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον πληθωρισμό και να υπονομεύσουν την αξία του δολαρίου.

Παραδείγματα «Sell America»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension.

Όταν ο Τραμπ απείλησε να καταλάβει τη Γροιλανδία, το ταμείο αποφάσισε να αποεπενδύσει τα $100 εκατ. που κατείχε σε αμερικανικά ομόλογα, θεωρώντας τις ΗΠΑ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Η Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, κατέγραψε καθαρό κέρδος περίπου €1,11 δισ. το 2025, αυξημένο από €1,04 δισ. το προηγούμενο έτος. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη ξεπέρασαν τα €43 τρισ., σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2024.

Η Amundi είναι ο τελευταίος μεγάλος επενδυτής που δηλώνει ότι επιδιώκει να μειώσει ή να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία εν μέσω ανησυχιών για τις ασταθείς οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμβολή των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ομάδα των Επτά και η Αυστραλία πάγωσαν περίπου $280 δισ. κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, πολλά από τα οποία βρίσκονται στην Euroclear.

Τα έσοδα από τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια ανήλθαν σε €5 δισ., μειωμένα κατά 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Euroclear έχει προβλέψει €3,3 δισ. ως έκτακτη συνεισφορά για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η επίδραση Τραμπ στα χρηματοοικονομικά

«Η προεδρία του Τραμπ ήταν ένα ξυπνητήρι για την Ευρώπη και όχι μόνο», σχολίασε η Urbain.

«Αλλάζει τις μακροχρόνιες αντιλήψεις στις αγορές. Στην καριέρα μου, κανείς δεν μιλούσε για αντιστάθμιση του δολαρίου. Τώρα είναι κάτι που συζητείται ανοιχτά».

Το μεγαλύτερο fund της Ευρώπης

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Ευρώπης, Amundi μειώνει την έκθεσή της σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ και στρέφεται στις ευρωπαϊκές και αναδυόμενες αγορές.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Amundi, Βάλερι Μπάουντσον, της οποίας η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε στους Financial Times ότι η Amundi θα συμβούλευε τους πελάτες να απομακρυνθούν από το δολάριο το επόμενο έτος, προειδοποιώντας ότι εάν η οικονομική πολιτική των ΗΠΑ παραμείνει αμετάβλητη, «θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια αποδυνάμωση του δολαρίου».

«Η Amundi έχει κάνει μεγάλη διαφοροποίηση και έχει συμβουλεύσει τους πελάτες να διαφοροποιήσουν πολύ [τις επενδύσεις τους] … τους τελευταίους 12-15 μήνες και συνεχίζει να συμβουλεύει τους πελάτες της να διαφοροποιήσουν τις θέσεις τους για το επόμενο έτος», δήλωσε η Μπάουντσον σε συνέντευξή της την Τρίτη.

Πηγή: ot.gr

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

