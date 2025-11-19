newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.11.2025 | 20:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι Κινέζοι εξαγοράζουν εταιρείες και επενδύουν στις ΗΠΑ ανεμπόδιστοι – «Πότε θα ανοίξουμε τα μάτια μας;»
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 22:06

Οι Κινέζοι εξαγοράζουν εταιρείες και επενδύουν στις ΗΠΑ ανεμπόδιστοι – «Πότε θα ανοίξουμε τα μάτια μας;»

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι επί πρώτης προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ οι Κινέζοι διείσδυσαν επικίνδυνα στην αμερικανική οικονομία.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Μπορεί τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο Τζο Μπάιντεν να αυξήσαν τους ελέγχους στις κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ και να περιόρισαν την πρόσβαση της Κίνας σε μικροτσίπ και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έκαναν καλή δουλειά. Οι Κινέζοι όμως βρήκαν τρόπο.

Σύμφωνα με έρευνα που ανέδειξε η Washington Post, κινεζικές τράπεζες έχουν δανείσει πάνω από 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ τα τελευταία 25 χρόνια, περισσότερα απ’ όσα έχουν χορηγήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Πρόκειται για μια διείσδυση στο πλαίσιο μιας τεράστιας παγκόσμιας «εκστρατείας δαπανών» με στόχο τον έλεγχο δυτικών εταιρειών που εργάζονται πάνω σε ευαίσθητες τεχνολογίες, σύμφωνα την έρευνα που διεξήγαγε το AidData, ένα ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου William & Mary στο Γουίλιαμσμπεργκ της Βιρτζίνια.

Μεταξύ 2000 και 2023, οι κινεζικές τράπεζες στήριξαν 2.500 έργα -συμπεριλαμβανομένων αγωγών φυσικού αερίου και τερματικών αεροδρομίων- σχεδόν σε κάθε αμερικανική πολιτεία. Πάνω από τα μισά δάνεια, ύψους 103 δισ. δολαρίων, χορηγήθηκαν μετά το 2018, δηλαδή την κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ειρωνεία είναι κραυγαλέα», δήλωσε ο Μπράντλεϊ Παρκς, εκτελεστικός διευθυντής του AidData. «Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί άλλες χώρες για την έκθεσή τους σε χρέος προς την Κίνα, [αλλά] υπάρχει στην πραγματικότητα αρκετό εισερχόμενο δανεισμό από Κινέζους κρατικούς πιστωτές προς δανειολήπτες στις ΗΠΑ».

Ξεψαχνίζοντας 246.000 διαφορετικές πηγές δεδομένων σε εκατοντάδες χώρες, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η Κίνα δανείζει παγκοσμίως σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα από όσο ήταν μέχρι σήμερα γνωστό.

Από το 2000, έχει παράσχει 2,2 τρισ. δολάρια σε δάνεια και επιχορηγήσεις διεθνώς, ξοδεύοντας τα διπλάσια από τις ΗΠΑ. Μεγάλο μέρος αυτού του δανεισμού έχει επικεντρωθεί σε κρίσιμες υποδομές και σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής τεχνολογίας σε ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Το εύρημα αυτό έχει συνέπειες για τις δυτικές προσπάθειες να αντισταθμίσουν την παγκόσμια επιρροή της Κίνας: οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν κατηγορήσει το Πεκίνο ότι χρησιμοποιεί δάνεια για να επιδεινώσει τα βάρη χρέους ή να υπονομεύσει την κυριαρχία αναπτυσσόμενων χωρών στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Το μοτίβο

Το μοτίβο εξαγορών και δανείων που αποκάλυψε το AidData υπονομεύει επίσης το αφήγημα του Πεκίνου ότι ενδιαφέρεται πρωτίστως για δανεισμό στον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσω της επενδυτικής πρωτοβουλίας Belt and Road του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Το AidData διαπίστωσε ότι ο δανεισμός προς χώρες χαμηλού εισοδήματος μειώθηκε από το 88% του συνόλου το 2000 σε λίγο πάνω από το ένα δέκατο του συνόλου το 2023.

Η επίσημη διεθνής βοήθεια αντιστοιχούσε σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα της συνολικής χρηματοδότησης της Κίνας στο εξωτερικό: η χώρα προσέφερε επιχορηγήσεις κατά μέσο όρο 5,6 δισ. δολάρια ετησίως για το διάστημα που καλύπτει η έκθεση — περίπου το ίδιο ποσό με την Ιταλία.

Οι επιχορηγήσεις της στο εξωτερικό για το 2023 ανήλθαν μόλις σε 1,9 δισ. δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

«Το Πεκίνο δεν επιδιώκει να καλλιεργήσει την εικόνα του “παγκόσμιου ευεργέτη”», είπε η Μπρουκ Εσκουμπάρ, μία εκ των συγγραφέων της έκθεσης του AidData. «Επικεντρώνεται στο να παγιώσει τη θέση του ως διεθνούς πιστωτή πρώτης -και τελευταίας- καταφυγής, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αντέξει να αποξενώσει ή να προκαλέσει».

Η έρευνα του AidData δείχνει ότι οι τράπεζες αυτές συμμετέχουν εκ των έσω στις προσπάθειες του Πεκίνου να αποκτήσει προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη, την καθαρή ενέργεια και τη ρομποτική αιχμής.

Παρά τις προειδοποιήσεις

Μπορεί το FBI τους τελευταίους μήνες, να έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για την αυξανόμενη απειλή κινεζικών κυβερνοεπιθέσεων που θα μπορούσαν να σαμποτάρουν κρίσιμες υποδομές, αλλά ευρήματα του AidData υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να «υποσκελίζονται σημαντικά στο πεδίο της οικονομικής κρατικής στρατηγικής από τον σημαντικότερο οικονομικό τους αντίπαλο», δήλωσε ο Γουίλιαμ Χέναγκαν, ερευνητικός εταίρος στο Council on Foreign Relations.

Μεμονωμένα δάνεια σε αμερικανικές εταιρείες ή έργα υποδομής δεν συνεπάγονται απαραίτητα κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, όπως επισήμαναν ειδικοί. Πολλές από αυτές τις συναλλαγές φαίνεται να καθοδηγούνται αποκλειστικά από κέρδη και αφορούν τη συμμετοχή κινεζικών δανειστών σε «συνδυασμένα» (syndicated) δάνεια, στα οποία πολλές τράπεζες από κοινού προσφέρουν μια πιστωτική γραμμή για τις γενικές επιχειρηματικές δαπάνες μιας αμερικανικής εταιρείας.

Ωστόσο, η κλίμακα του δανεισμού για διασυνοριακές εξαγορές ενδέχεται να έχει βοηθήσει το Πεκίνο να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του σε στρατηγικά σημαντικούς κλάδους, όπως έκανε με τα μέταλλα σπανίων γαιών, που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα από μαχητικά αεροσκάφη μέχρι smartphones.

«Αυτό που έχει σημασία είναι τα περιουσιακά στοιχεία που κατάφεραν να αποκτήσουν οι κινεζικές εταιρείες», είπε ο Χέναγκαν, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής διεθνούς οικονομίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά την κυβέρνηση Μπάιντεν. Οι εξαγορές που στηρίζονται από το κινεζικό κράτος είναι ένας ακόμη τρόπος για συστηματική κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, πρόσθεσε.

«Οι κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό υπήρξαν ένα στρατηγικό και ευθύ εργαλείο για την ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανικών δυνατοτήτων και τη βοήθεια να κλείσει το χάσμα της Κίνας με την τεχνολογική αιχμή», ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της η Επιτροπή Οικονομικής και Ασφαλείας ΗΠΑ–Κίνας, μια επιδραστική διακομματική ομάδα που συμβουλεύει το Κογκρέσο σε θέματα Κίνας.

«Η τακτική που χρησιμοποιούν οι κινεζικές εταιρείες για να πραγματοποιήσουν εξαγορές υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι κάτι που πραγματικά προσπαθούμε να αναδείξουμε», είπε ο Μάικλ Κόικεν, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Ασφάλειας. «Αυτό συνεχίζει να συμβαίνει, άνθρωποι. Πότε θα ανοίξουμε επιτέλους τα μάτια μας και θα πούμε “φτάνει”;»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Συγκέντρωσε το 74,25% της ΕΧΑΕ

Euronext: Συγκέντρωσε το 74,25% της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ατλέτικο Μαδρίτης: Έσοδα-ρεκόρ αλλά πρώτη ζημιά μετά την πανδημία και πριν από την πώληση

Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2025 να είχε έσοδα-ρεκόρ πάνω από 400 εκατ. ευρώ, όμως είχε ζημιά 6 εκατ. όπως και εκτόξευση του κόστους του ρόστερ. Νέος στόχος τα 475 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Βάιος Μπαλάφας
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Δήλωση Παπαδάκη 19.11.25

ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»

Σύνταξη
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Στην εξεταστική 19.11.25

Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Εκρηκτική η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να καταγγέλλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για φασιστική συμπεριφορά. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο
Ελλάδα 19.11.25

Κορυδαλλός: Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο από τη φυλακή για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας - Ο σωφρονιστικός υπάλληλος τον έβγαλε από τη φυλακή χωρίς να ενημερώσει κανέναν

Σύνταξη
Ο Ντικ Άντβοκαατ θα γίνει με το Κουρασάο ο γηραιότερος προπονητής σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Ότο Ρεχάγκελ
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Ο προπονητής του Κουρασάο ετοιμάζεται να σπάσει ρεκόρ του Ότο Ρεχάγκελ με την Ελλάδα

Το ρεκόρ που κατέχει ο Ότο Ρεχάγκελ από το 2010 με την Εθνική Ελλάδας, ως ο γηραιότερος σε τελική φάση Μουντιάλ, πρόκειται να καταρρίψει ο προπονητής του Κουρασάο, Ντικ Άντβοκαατ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός» – Η Ιταλία σκληραίνει τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει κάθε μη συναινετική πράξη
Έμφυλη βία 19.11.25

«Χωρίς συναίνεση είναι βιασμός» – Η Ιταλία σκληραίνει τη νομοθεσία για να συμπεριλάβει κάθε μη συναινετική πράξη

Μετά από χρόνια φεμινιστικού αγώνα φαίνεται πως οι νόμοι για τον βιασμό που βασίζονται στη συναίνεση αντικαθιστούν ραγδαία τους νόμους που βασίζονται στον εξαναγκασμό σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ελλάδα 19.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους οδούς του κέντρου της Αθήνας

Σύνταξη
Ασθενείς ξεσπούν για τις παροχές δημόσιας υγείας – «Δεν θα επισκεφθούμε ξανά την Κρήτη»
Βενιζέλειο - ΠΑΓΝΗ 19.11.25

Ασθενείς ξεσπούν για τις παροχές δημόσιας υγείας – «Δεν θα επισκεφθούμε ξανά την Κρήτη»

Η δημόσια υγεία στην Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με καταγγελίες στο διαδίκτυο που δείχνουν ένα σύστημα υγείας χωρίς κατανόηση και... χωρίς διαθέσιμα ραντεβού

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Μάνδρα – Είχαν στήσει παράνομα δίκτυα ηλεκτρισμού και υδροδότησης
Ελλάδα 19.11.25

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Μάνδρα – Είχαν στήσει παράνομα δίκτυα ηλεκτρισμού και υδροδότησης

Κατά τον έλεγχο της Αστυνομίας εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης 1,5 χιλιομέτρου με το οποίο υδροδοτούνταν παράνομα οικίες σε οικισμό στη Μάνδρα - Αποξηλώθηκε καλώδιο 100 μέτρων με το ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες

Σύνταξη
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: «Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» – Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 19.11.25

«Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» - Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούνται

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη
Ελλάδα 19.11.25

Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη

Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δραστών εντοπίζοντας αρχικά τα οχήματα με τα οποία μετακινήθηκαν για τη δολοφονία Λάλα και νωρίτερα στην απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι

Σύνταξη
ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
ΠΟΥ 19.11.25

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας, οι πόλεμοι, η κλιματική αλλαγή και η κακή οικονομία είναι παράγοντες που συσχετίζονται με αύξηση της βίας κατά των γυναικών

Σύνταξη
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο