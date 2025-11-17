newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Οι ΗΠΑ «ελπίζουν» να κλείσουν συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες μέσα στον Νοέμβριο
Διεθνής Οικονομία 17 Νοεμβρίου 2025 | 01:30

Οι ΗΠΑ «ελπίζουν» να κλείσουν συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες μέσα στον Νοέμβριο

Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η συμφωνία των ΗΠΑ με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, αλλά είναι «πεπεισμένος» ότι το Πεκίνο «θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του».

Σύνταξη
Ο αμερικανός υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε χθες Κυριακή ότι «ελπίζει» να μπορέσει να κλειστεί επίσημη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα όσον αφορά τις εξαγωγές σπάνιων γαιών μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Kevin Mohatt, επάνω, ο Σκοτ Μπέσεντ).

«Δεν έχουμε ακόμη καν οριστικοποιήσει τη συμφωνία», όμως «ελπίζουμε να (το) κάνουμε ως τη γιορτή των Ευχαριστιών», με άλλα λόγια ως την 27η Νοεμβρίου, είπε ο κ. Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Ελπίζουμε» να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες «ως τη γιορτή των Ευχαριστιών»

Ο αμερικανός υπουργός δήλωσε «πεπεισμένος» ότι «η Κίνα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της». Σε διαφορετική περίπτωση, διεμήνυσε, η Ουάσιγκτον διαθέτει «πολλούς μοχλούς» για να ανταποδώσει.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου και φάνηκαν να συμφωνούν να κατευνάσουν την ένταση ως προς το εμπόριο ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Μετά τη συνάντηση, το Πεκίνο δέχτηκε να αναστείλει, για έναν χρόνο, επιπρόσθετους περιορισμούς που επέβαλε μερικές εβδομάδες νωρίτερα στις εξαγωγές σπανίων γαιών, μέταλλα κρίσιμης σημασίας για τον τομέα της τεχνολογίας σε διεθνή κλίμακα.

Αν και εξορύσσονται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, η Κίνα κατέχει σχεδόν το μονοπώλιο στην κατεργασία των μεταλλευμάτων αυτών ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από τη βιομηχανία.

Κατά τον Σκοτ Μπέσεντ, η σινοαμερικανική συμφωνία «προβλέπει» ότι οι σπάνιες γαίες «θα κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως πριν την 4η Απριλίου», ημέρα που το Πεκίνο έθεσε σε εφαρμογή περιορισμούς στις εξαγωγές τους σε αντίποινα για τους αμερικανικούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς.

Η πίεση της… σόγιας

Στο πλαίσιο συμφωνίας που αναγγέλθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση θα μειώσει από το 57% στο 47% τους δασμούς που επιβάλλονται σε κινεζικά προϊόντα εισαγόμενα στην αμερικανική αγορά.

Η κινεζική πλευρά δεσμεύτηκε εξάλλου να αγοράσει 12 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας ως το τέλος του έτους και κατόπιν άλλους 25 εκατ. τόνους.

Το Πεκίνο, που έπαψε να αγοράζει σόγια παραγόμενη στις ΗΠΑ σε αντίποινα για τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Ουάσιγκτον, μετέτρεψε τους αμερικανούς αγρότες σε «πιόνια» της πολιτικής της, στηλίτευσε ο κ. Μπέσεντ. Ομως «θεωρούμε ότι δώσαμε λύση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Χιλή: Ακροδεξιό πλεονέκτημα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δείχνει ο πρώτος γύρος
Στον δεύτερο γύρο 17.11.25
Στον δεύτερο γύρο 17.11.25

Προς ακροδεξιό πρόεδρο η Χιλή για πρώτη φορά μετά τη χούντα του Πινοτσέτ

Πλεονέκτημα στον ακροδεξιό υποψήφιο για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πρώτου γύρου που διεξήχθη χθες Κυριακή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντίθετος σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος ο Νετανιάχου έπειτα από ακροδεξιά πυρά
Νετανιάχου 17.11.25
Νετανιάχου 17.11.25

Σκοτώνει με ακροδεξιά πυρά κάθε ιδέα για παλαιστινιακό κράτος

Την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος εξέφρασε ο Νετανιάχου μετά την επίθεση που δέχτηκε από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, οι οποίοι έκαναν λόγο για «πολιτική ντροπή».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
Αίτημα στην Αλγερία 17.11.25
Αίτημα στην Αλγερία 17.11.25

Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Κοινή ανακοίνωση κυκλοφόρησαν οι παλαιστινιακές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Χαμάς ενάντια στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα - Τι ζητούν από την Αλγερία

Σύνταξη
Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)

Η Νορβηγία πήγε στην Ιταλία έχοντας ουσιαστικά προκριθεί στο Μουντιάλ με εξαίρεση ένα ακραίο σενάριο και τελικά πήρε και το «διπλό» με μεγάλη ανατροπή επί της «σκουάντρα ατζούρα».

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: Οι μεγάλοι «παίκτες» της οικονομίας και η κατάταξη της Ελλάδας
Πάνω και κάτω 16.11.25
Πάνω και κάτω 16.11.25

Οι μεγάλοι «παίκτες» της ευρωπαϊκής οικονομίας και το «σπριντ» της Ελλάδας για να… μην χάσει το τρένο

Στην Ευρώπη φιλοξενούνται μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίως. Όμως, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευρύνονται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25
Νέα εστία κλιμάκωσης 16.11.25

Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο: Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

