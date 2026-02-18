Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (19/2, 22.00) την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την ενδιάμεση φάση του Europa League, με τον Ανδρέα Τεττέη να μιλά για το μεγάλο παιχνίδι.
Ο φορ των πράσινων εμφανίστηκε σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στους Τσέχους, βασιζόμενος στο πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τεττέη:
-Για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και το κλίμα:
«Το κλίμα είναι πάντα θετικό. Σκεφτόμαστε πάντα έτσι. Είμαι χαρούμενος για το αυριανό μου ντεμπούτο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».
-Για το πρόσωπο που πρέπει να δείξουν οι «πράσινοι»:
«Η επιτυχία θα είναι να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο στη διοργάνωση αυτή και να καταλάβουμε περισσότερο τι πρέπει να κάνουμε»
-Για το αν έχει ξεπεράσει η ομάδα την «γκέλα» με την ΑΕΛ:
«Σίγουρα ένα ματς νομίζω πως δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει. Γιατί έχουμε έρθει και από άλλες νίκες και δίνουμε συνεχώς ματς. Αύριο θα δείξουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
-Για την υποδοχή που είχε από τον κόσμο:
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί και ο κόσμος και η ομάδα μου έδωσαν μία αγκαλιά. Ξέρω ότι περιμένουν πολλά από μένα, όπως κι εγώ. Είμαι σίγουρος πως όσο περνάει ο χρόνος, θα τους δώσω αυτό που θέλουν».
