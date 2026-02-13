Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.
- H Apple στο στόχαστρο Τραμπ για «προώθηση αριστερών μέσων»
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο
- Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη στη Γαλλία – Συνελήφθη η μητέρα τους
Δύο σημαντικές απουσίες θα πρέπει να διαχειριστεί στα επόμενα παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι αναγκασμένος να προσαρμόσει τα πλάνα των επόμενων εβδομάδων.
Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες με αποτέλεσμα να πρέπει αμφότεροι να απουσιάσουν σε έναν από τους τέσσερις επόμενους αγώνες του «τριφυλλιού».
Ποια ματς θα χάσουν οι Τεττέη και Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό
Κάπως έτσι, ο Έλληνας στράικερ συμπλήρωσε κάρτες στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και έτσι αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή του αυτή την αγωνιστική, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και Ιταλός μπακ σε αυτό με τον ΟΦΗ (το εξ’ αναβολής της 1ης αγωνιστικής).
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός την περασμένη Τετάρτη έχασε και στο δεύτερο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αυτή τη φορά με 2-0 και έμεινε εκτός από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάνοντας ακόμη έναν σημαντικό στόχο τη φετινή χρονιά στην Ελλάδα.
- Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
- Χωρίς Ντόρσεϊ και με… ενδεκάδα κόντρα στον Ηρακλή ο Ολυμπιακός
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Λεβαδειακό
- Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
- «Καταρρέει» η Μονακό: Φεύγει ο Οκόμπο – Με ποια ομάδα συμφώνησε (pic)
- Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
- Άσπας: «Δύσκολα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ»
- Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις