Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Δύο σημαντικές απουσίες θα πρέπει να διαχειριστεί στα επόμενα παιχνίδια του ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι αναγκασμένος να προσαρμόσει τα πλάνα των επόμενων εβδομάδων.

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες με αποτέλεσμα να πρέπει αμφότεροι να απουσιάσουν σε έναν από τους τέσσερις επόμενους αγώνες του «τριφυλλιού».

Ποια ματς θα χάσουν οι Τεττέη και Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό

Κάπως έτσι, ο Έλληνας στράικερ συμπλήρωσε κάρτες στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και έτσι αποφασίστηκε να εκτίσει την ποινή του αυτή την αγωνιστική, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και Ιταλός μπακ σε αυτό με τον ΟΦΗ (το εξ’ αναβολής της 1ης αγωνιστικής).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός την περασμένη Τετάρτη έχασε και στο δεύτερο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αυτή τη φορά με 2-0 και έμεινε εκτός από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, χάνοντας ακόμη έναν σημαντικό στόχο τη φετινή χρονιά στην Ελλάδα.