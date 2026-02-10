Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Με μεσημεριανή προπόνηση στο Κορωπί ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός ενόψει της ρεβάνς κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Τετάρτη (11/2, 20:30), για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέριν, Τουμπά, Σάντσες, αλλά και τον Γιάγκουσιτς που βρέθηκε στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά προβλήματα για τον Ισπανό τεχνικό, αφού πέρα από τους τραυματίες Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό, στο απουσιολόγιο προστέθηκε και ο Κώτσιρας λόγω ενοχλήσεων στη γαστροκνημία.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος του Βορρά είχε πάρει τη νίκη με 1-0 και το προβάδισμα πρόκρισης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (11/2, 20:30, Τούμπα).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας, ο οποίος θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς».