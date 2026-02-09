Καθαρό ήταν το αποτέλεσμα της αξονικής τομογραφίας αυχενικής μοίρας στην οποία υποβλήθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ τραυματίστηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, έπειτα από άσχημη πτώση στο έδαφος σε μονομαχία για κεφαλιά με τον Ντανιέλ Ποντένσε, παρουσιάζοντας πόνους στον αυχένα. Αντικαταστάθηκε άμεσα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, φορώντας προστατευτικό κολάρο.

Ο Καλάμπρια πήγε στο νοσοκομείο, αλλά οι εξετάσεις βγήκαν καθαρές

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθησυχαστικά.

Πλέον, στον Παναθηναϊκό κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Καλάμπρια θα καταφέρει να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη (11/2, 20:30), στην Τούμπα.