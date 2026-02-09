Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Καλάμπρια, «τρέχει» για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ
Ο Νταβίντε Καλάμπρια απέφυγε τα χειρότερα και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.
- Τραγωδία - 53 μετανάστες νεκροί ή αγνοούμενοι μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου στα ανοικτά της Λιβύης
- Προσοχή στις απάτες με SMS - Από το myAADE, τα ΕΛΤΑ μέχρι και την Αττική Οδό
- Στον Ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της ανήλικης κόρης της
- Τρόμος για 60χρονη - Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της
Καθαρό ήταν το αποτέλεσμα της αξονικής τομογραφίας αυχενικής μοίρας στην οποία υποβλήθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια, μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Ο Ιταλός δεξιός μπακ τραυματίστηκε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, έπειτα από άσχημη πτώση στο έδαφος σε μονομαχία για κεφαλιά με τον Ντανιέλ Ποντένσε, παρουσιάζοντας πόνους στον αυχένα. Αντικαταστάθηκε άμεσα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, φορώντας προστατευτικό κολάρο.
Ο Καλάμπρια πήγε στο νοσοκομείο, αλλά οι εξετάσεις βγήκαν καθαρές
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν καθησυχαστικά.
Πλέον, στον Παναθηναϊκό κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο Καλάμπρια θα καταφέρει να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου για τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη (11/2, 20:30), στην Τούμπα.
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
- Επίσημο: Παραιτήθηκε από την προεδρία της Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα
- «Αυτή είναι η… χρυσή πρόταση της Χάποελ για τον Χέιζ-Ντέιβις» (pic)
- Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Καλάμπρια, «τρέχει» για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ
- Η Εθνική Ελλάδας έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας (pics)
- Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
- Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις