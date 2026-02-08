Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Σαντιάγο Έσε έκανε ο Καλάμπρια, στο τρίτοπ λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το τάκλιν του αμυντικού των «πράσινων» ήταν σκληρό, αλλά ο Λάμπρεχτς έδειξε κίτρινη κάρτα στον Ιταλό μπακ των φιλοξενούμενων.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ζητώντας από τον Βέλγο ρέφερι να δείξει κόκκινη κάρτα στον Καλάμπρια για το σκληρό μαρκάρισμα στον Έσε, κάτι που όμως δεν έκανε ο Λάμπρεχτς.

Δείτε το σκληρό μαρκάρισμα του Ιταλού αμυντικού: