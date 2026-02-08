Απείλησε ο Ολυμπιακός με σουτ του Σιπιόνι (vid)
Ο Αργεντίνος χαφ του Ολυμπιακού έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε άουτ
Ο Ολυμπιακός πιέζει τον Παναθηναϊκό ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης στο ντέρμπι και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καλή ευκαιρία στο 33′.
Ο Λορέντσο Σιπιόνι βρέθηκε στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των «πράσινων».
Δείτε την φάση:
