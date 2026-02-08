Άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός με Ταμπόρδα (0-1, vid)

Ο Παναθηναϊκός αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκη και οι «πράσινοι» κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ταμπόρδα βρέθηκε σε καλή θέση στο δεξί άκρο της περιοχής του Ολυμπιακού και πλάσαρε τον Τζολάκη.

Ο Κοστίνια προσπάθησε ν’ απομακρύνει την μπάλα, αλλά αυτή πέρασε την γραμμή και ο ρέφερι έδειξε σέντρα.

Δείτε το γκολ: