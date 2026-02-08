Λύγισαν και τα σίδερα στο Καραϊσκάκη – «Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» (vids)
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά και οι παίκτες των δύο ομάδων τίμησαν την μνήμη των 21 θυμάτων της τραγωδίας της θύρας 7
Η οικογένεια του Ολυμπιακού δεν ξεχνά ποτέ την τραγωδία τη Θύρας 7 και τα 21 νέα παιδιά που έχασαν την ζωή τους στα σκαλοπάτια και στα τσιμέντα του Καραϊσκάκη.
Σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια, η νιότη ξεψύχησε στην θύρα 7 μετά το ντέρμπι Ολυμπιακού – ΑΕΚ, που βρήκε θριαμβευτές τους «ερυθρόλευκους» με 6-0.
Η μεγάλη όμως νίκη των πειραιωτών επισκιάστηκε από το μεγάλο κακό, από το θανατικό που χτύπησε ανελέητα 21 παιδιά στην θύρα 7.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν και στο σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την μνήμη των 21 θυμάτων, με ένα κορεό, το οποίο έγραφε «θύρα 7 8/2/81, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλά και ο διαιτητής με τους βοηθούς του, άφησαν λουλούδια μπροστά από την θύρα 7.
Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και η ιαχή «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε», δόνησε την ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο.
