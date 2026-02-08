sports betsson
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
08/02/1981: 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

08/02/1981: 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 (vids+pics)

Συμπληρώθηκαν 45 ολόκληρα χρόνια από την θλιβερή 8η Φεβρουαρίου του 1981, όταν σημειώθηκε η ανείπωτη τραγωδία της Θύρας 7 και η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

08/02/1981: Πέρασαν 45 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα που βύθισε στη θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα. Θρήνος. Μαυρίλα. Θλίψη. Μερικές από τις λέξεις που περιγράφουν εκείνη την τραγική στιγμή.

Βέβαια ούτε οι λέξεις δεν είναι αρκετά δυνατές ώστε να αντέξουν τέτοιο βάρος. Πρόκειται για την ημέρα που έμεινε στην ιστορία ως η τραγωδία της Θύρας 7 και τον άδικο χαμό 21 ανθρώπων, που έδωσαν τη ζωή τους για την αγαπημένη τους ομάδα. Που «έφυγαν» με τη λέξη «Ολυμπιακός» στα χείλη τους.

Ο καιρός περνάει, αλλά ποτέ και κανένας δεν πρόκειται να ξεχάσει τα 21 αδικοχαμένα θύματα. Τη μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνικού αθλητισμού. Όσα χρόνια και εάν περάσουν θα ζουν στη μνήμη μας. Θα είναι για πάντα μαζί μας.

45 χρόνια από την ημέρα που γράφτηκε με μαύρο χρώμα στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού και βύθισε στη θλίψη, στην στεναχώρια και στον πόνο ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω της ένα αναπάντητο «γιατί». Μια ημέρα που ξεκίνησε ως γιορτή και κατέληξε ως τραγωδία. Από τους πανηγυρισμούς, στο κλάμα. Στον σπαραγμό. Το λιμάνι της περηφάνιας και της εργατιάς από τη χαρά και τον ενθουσιασμό για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά στη θλίψη και σε πόνο ανείπωτο. Ο αχόρταγος θεριστής δεν έδειξε κανένα οίκτο και πετώντας πάνω από το Φάληρο αφαίρεσε τη ζωή από 21 ανθρώπους, που έφυγαν τόσο άδικα.

Ο μαύρος απολογισμός της τραγωδίας της Θύρας 7. Της τραγωδίας της 8ης Φεβρουαρίου του 1981, που συνεχίζει να σκορπάει ακόμα και σήμερα θλίψη, πόνο και οργή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί; Εκείνο το γιατί που ακόμα ψυλλίζεται στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί; Δεν θα σταματήσει ποτέ να τριγυρνάει στο μυαλό όλων μας.

Ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία της χώρας, που ακόμα θρηνεί και ψάχνει απαντήσεις για όλα όσα έγιναν εκείνη την αποφράδα ημέρα. Μια μέρα χαράς για τον Ολυμπιακό, που μετετράπη τελικά σε εφιάλτη. Έναν εφιάλτη τον οποίο ευχόμαστε να μην είχαμε ζήσει ποτέ. Να μην είχαν συμβεί ποτέ όσα έγιναν την 8/2/1981.

Ο Ολυμπιακός είχε υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει με 6-0. Όλοι στο γήπεδο πανηγύριζαν για τη μεγάλη νίκη των Πειραιωτών. Όλοι έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας. Όλοι ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αλλά και ανυποψίαστοι για το τι θα συνέβαινε εκείνη την αποφράδα ημέρα. Λίγα λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού όρμησαν στα σκαλοπάτια της θύρας 7, με προορισμό τα αποδυτήρια.

Όπως έκαναν σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού. Για να αποθεώσουν και να δουν από κοντά τα ινδάλματά τους. Τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους ομάδας, που τους χάρισαν μια μεγάλη νίκη. Τον Κουσουλάκη, τον Γαλάκο και τους υπόλοιπους. Τους παίκτες που αγαπούσαν. Όταν έφτασαν στην έξοδο, ωστόσο, οι πόρτες ήταν κλειστές.

Τα μάνταλα στη θέση τους και οι σιδερόπορτες έστεκαν εκεί. Δεν είχαν ανοίξει ποτέ. Καμιά απολύτως διέξοδος για τον κόσμο που έτρεχε προς τα αποδυτήρια, με ανυπομονησία, για να δει από κοντά τα ινδάλματά του. Το πλήθος όρμησε προς τις πόρτες, οι οποίες, ωστόσο, ήταν κλειστές, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον.

Όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα, όλο και περισσότεροι έτρεχαν με ορμή προς την έξοδο. Με την ιαχή Ολυμπιακός να δονεί την ατμόσφαιρα και να καλύπτει τις φωνές όσων είχαν πέσει ήδη στο έδαφος. Των πρώτων που βρέθηκαν στις κλειστές πόρτες. Καμία διαφυγή. Όταν τελικά οι πόρτες άνοιξαν, οδυρμός. Ασθενοφόρα παντού και απόγνωση.

Τα συνθήματα και οι φωνές χαράς έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες. Άνθρωποι έτρεχαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Να προσφέρουν όπως μπορούν. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα αίματα. Σκηνικό τραγωδίας. Στα νοσοκομεία συναγερμός για να μεταφερθούν οι τραυματίες. Τα ραδιόφωνα ενημερώνουν τον κόσμο για την τραγωδία και τους τραυματίες. Η χώρα βυθίζεται στο πένθος. Οι συγγενείς όσων βρισκόντουσαν στο φαληρικό γήπεδο αγωνιούν. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους…

YouTube thumbnail

Το χρονικό της τραγωδίας της Θύρας 7

17:03 Κάποιοι αστυφύλακες κατορθώνουν να ξεριζώσουν ένα από τα τουρνικέ και να απεγκλωβίσουν έτσι αρκετό κόσμο.

17:15 Νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με περιπολικά και 13 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο Πειραιά, ενώ έχει σημάνει γενική κινητοποίηση στην αστυνομία και τα νοσοκομεία.

17:30 Αρκετοί φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

17:50 Τα τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΡΤ και ΥΕΝΕΔ) μεταδίδουν το γεγονός και κάνουν έκκληση σε γιατρούς να προσέλθουν στο Τζάνειο, ώστε να ενισχύσουν τους εφημερεύοντες αλλά και για αιμοδότες. Κινητοποιείται επιπλέον προσωπικό και στο Κρατικό Πειραιώς όπου μεταφέρονται κάποιοι βαριά τραυματισμένοι.

18:20 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Δοξιάδης και οι Υφυπουργοί κ. Τσουκαντάς και κ. Αποστολάτος και δίνονται εντολές για ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση γιατρών και αιμοδοτών.

18:30 Το Κέντρο Άμεσης Δράσεως ζητάει από τα πληρώματα των περιπολικών και τους αστυνομικούς εθελοντές αιμοδότες να σπεύσουν στα δύο νοσοκομεία. Εκατοντάδες αστυνομικοί προσφέρουν αίμα.

18:50 Φτάνουν στο Τζάνειο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δαβάκης, ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Αχιλλέας Καραμανλής, ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας και παράγοντες του Ολυμπιακού και της Α.Ε.Κ.

YouTube thumbnail

19:00 Με εντολή του διευθυντή του ΚΑΒ κ. Καραβά ζητείται να τεθεί σε επιφυλακή και το ΚΑΤ, για να δεχτεί τραυματίες που έχουν ανάγκη νευροχειρουργικής επεμβάσεως.

19:15 Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονται έξω από το Τζάνειο και με αγωνία ζητούν να μάθουν τα ονόματα νεκρών και τραυματιών.

19:30 Αθρόα είναι η προσέλευση γιατρών και αιμοδοτών, ενώ δεκάδες γυναίκες λιποθυμούν από την αγωνία.

19:40 Ο Υπουργός κ. Δοξιάδης ενημερώνει τον Πρωθυπουργό κ. Ράλλη, ο οποίος δίνει εντολή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή.

19:45 Χρειάζεται να μπλοκάρουν το Τζάνειο δυνάμεις των ΜΑΤ προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο από την κεντρική είσοδο για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στους γιατρούς και στους αιμοδότες.

20:00 Σκηνές αλλοφροσύνης διαδραματίζονται στο Τζάνειο από τους συγγενείς. Αναγνωρίζονται τα τρία πρώτα θύματα. Είναι οι Γιάννης Κανελλόπουλος, Γιάννης Διαλυνάς και Βασίλης Μάχας. Δυστυχώς ακολούθησαν και άλλοι και ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 21.

20:15 Οι αστυνομικοί του 7ου Αστυνομικού τμήματος αρχίζουν την πραγματογνωμοσύνη στην ΘΥΡΑ 7, αναζητώντας τις αιτίες του τραγικού γεγονότος.

20:30 Στο Τζάνειο φτάνει ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης ενώ σοβαρά τραυματίες μεταφέρονται στο Γενικό Κρατικό Πειραιώς και στο ΚΑΤ. Γιατροί και νοσοκόμες βγαίνουν με καταματωμένες τις μπλούζες στους διαδρόμους και φωνάζουν ονόματα τραυματιών. Αρκετοί από τους συγγενείς λιποθυμούν.

20:50 Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα αρχίζουν να μεταδίδουν πένθιμη μουσική, ενώ παράλληλα σε ένδειξη πένθους έχουν διακόψει το πρόγραμμά τους.

21:00 Γύρω στα 300 με 400 άτομα με άγριες διαθέσεις προσπαθούν να μπουν στο στάδιο Καραϊσκάκη και να βρουν τους υπεύθυνους. Απομακρύνονται από μια διμοιρία των ΜΑΤ.

21:15 Ο διοικητής του Τζανείου κ. Απέργης βγαίνει στο διάδρομο και κάνει έκκληση στον κόσμο να απομακρυνθεί από την είσοδο του νοσοκομείου γιατί εμποδίζεται με την παρουσία τους η κυκλοφορία περιπολικών και ασθενοφόρων, ενώ εκκλήσεις για τον ίδιο λόγο γινόντουσαν και από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

22:00 Ο κόσμος αρχίζει να απομακρύνεται σιγά – σιγά από τα δύο νοσοκομεία…

Τα 21 θύματα

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών
Κώστας Σκλαβούνης, 16 ετών
Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών
Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών (οπαδός της ΑΕΚ)
Γιάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών
Σπύρος Λεωνιδάκης, 18 ετών
Γιάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών
Νίκος Φίλος, 19 ετών
Γιάννης Διαλυνάς, 20 ετών
Βασίλης Μάχας, 20 ετών
Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών
Μιχάλης Κωστόπουλος, 21 ετών
Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου, 23 ετών
Σπύρος Ανδριώτης, 24 ετών
Κώστας Καρανικόλας, 26 ετών
Μιχάλης Μάρκου, 27 ετών
Κώστας Μπίλας, 28 ετών
Αναστάσιος Πιτσόλης, 30 ετών
Αντώνης Κουρουπάκης, 34 ετών
Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών
Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

Headlines:
Markets
UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στη μεταγραφική ανομβρία του Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που η Λίβερπουλ δαπάνησε 500 εκατ. ευρώ! Οι «κόκκινοι» έκλεισαν τον Ζακέ της Ρεν για τον Ιούνιο

Βάιος Μπαλάφας
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!
Ποδόσφαιρο 07.02.26

«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και έτσι Γκλάντμπαχ και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έντεκα μέρες πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη (18/2) πήρε ισοπαλία μετά από δυο νίκες

Σύνταξη
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

«Διπλό» στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ (90-78) - Νίκη-«ανάσα» ο Πανιώνιος με Μύκονο (87-76)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 90-78 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εδραιώθηκε στην 3η θέση - Νέα νίκη για τη μάχη της παραμονής πέτυχες ο Πανιώνιος με 87-76 επί της Μυκόνου.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Ροντινέι έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκη» ενώ αναφέρθηκε και στη «μαύρη επέτειο» της τραγωδίας της Θύρας 7.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο (vid)

Ο Αστέρας χρειάζονταν περισσότερο τη νίκη και την πήρε με δυο γκολ του Μπαρτόλο, όμως τον «πάγωσε» ο Παναιτωλικός που νίκησε στη Λάρισα και τον έριξε στην 13η θέση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στη μεταγραφική ανομβρία του Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που η Λίβερπουλ δαπάνησε 500 εκατ. ευρώ! Οι «κόκκινοι» έκλεισαν τον Ζακέ της Ρεν για τον Ιούνιο

Βάιος Μπαλάφας
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο