«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το Σάββατο 7/2 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο της Θύρας 7 και σύσσωμος ο Ολυμπιακός τίμησε τα θύματα της τραγωδίας από την οποία φέτος συμπληρώνονται 45 χρόνια.

Πέρασαν κιόλας 45 χρόνια από τη μέρα που σταμάτησε ο χρόνος για 21 νέους ανθρώπους στα σκαλιά της Θύρας 7. Σαν αύριο, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, το 1981 έλαβε χώρα η μεγαλύτερη τραγωδία στην αθλητική ζωή της χώρας και το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2), όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε στο Καραϊσκάκη το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι ομάδες, οικογένειες και φίλοι των θυμάτων και φυσικά πλήθος κόσμους, τίμησε τους 21 αδικοχαμένους φιλάθλους μέσα σε πολύ έντονα φορτισμένο κλίμα συγκίνησης και σεβασμού.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ημέρα μνήμης:

«45 χρόνια μετά και κανείς δεν ξεχνά

Πλήθος κόσμου τίμησε τα 21 αδικοχαμένα παιδιά, στο μνημόσυνο της Θύρας 7 το οποίο πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Για μία ακόμη χρονιά ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά και όλη η οικογένεια του συλλόγου, ήταν εκεί, έξω από την παλιά Θύρα 7 του «Γ. Καραϊσκάκης» και τίμησαν τη μνήμη των 21 αδικοχαμένων παιδιών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα σκαλιά της Θύρας 7. 45 χρόνια μετά τις 8 Φεβρουαρίου 1981 και κανείς ποτέ δεν ξεχνά την ημέρα αυτή που 21 φίλαθλοι πήγαν στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» να δουν την αγαπημένη τους ομάδας στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να γυρίσουν στο σπίτι τους.

Κάθε χρόνο όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ο λαός του Θρύλου, τιμούν τα 21 παιδιά και φωνάζουν όλοι μαζί «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και «Θρύλε για εσένα πνιγήκαμε στο αίμα, τα χρόνια περνάνε ποτέ δεν σας ξεχνάμε».

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τον ηγέτη του Θρύλου, Βαγγέλη Μαρινάκη, κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο της Θύρας 7, με το τουρνικέ της παλιάς θύρας να είναι εκεί και να θυμίζει σε όλους τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός. Ήταν όλοι εκεί, στο πλευρό των οικογενειών, οι οποίες στερήθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, εκείνη την αποφράδα ημέρα.

Οι 21 άγγελοι του Θρύλου:

Παναγιώτης Τουμανίδης, 14 ετών

Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, 17 ετών

Ηλίας Παναγούλης, 17 ετών

Γεράσιμος Αμίτσης, 18 ετών – φίλαθλος της ΑΕΚ

Ιωάννης Κανελλόπουλος, 18 ετών

Σπυρίδων Λεωνιδάκης, 18 ετών

Ιωάννης Σπηλιόπουλος, 19 ετών

Νικόλαος Φίλος, 19 ετών

Ιωάννης Διαλυνάς, 20 ετών

Βασίλειος Μάχας, 20 ετών

Ευστράτιος Λούπος, 20 ετών

Μιχαήλ Κωστόπουλος, 21 ετών

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου, 24 ετών

Σπυρίδων Ανδριώτης, 24 ετών

Κωνσταντίνος Καρανικόλας, 25 ετών

Μιχαήλ Μάρκου, 27 ετών

Κωνσταντίνος Μπίλλας, 28 ετών

Αναστάσιος Πιτσώλης, 30 ετών

Αντώνιος Κουρουπάκης, 34 ετών

Χρήστος Χατζηγεωργίου, 34 ετών

Δημήτριος Αδαμόπουλος, 41 ετών

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ…»

